Galaxy Fold : première baisse de prix pour le smartphone pliable de Samsung

Si vous attendiez une baisse de prix pour le Samsung Galaxy Fold, c’est aujourd’hui le bon moment de craquer pendant les soldes d’hiver 2020. Boulanger propose le premier smartphone pliable de Samsung avec 300 euros de réduction grâce à un code promo, soit 15 % de remise immédiate. Du jamais vu depuis le lancement !

Le Samsung Galaxy Fold est le premier smartphone pliable du marché (parce que le Royole FlePai était surtout une preuve de concept) et il faut dire que ce n’est pas un appareil accessible pour toutes les bourses, notamment à cause d’un prix dépassant les 2 000 euros. Ce n’est pas non plus le cas avec une réduction de 300 euros pendant les soldes d’hiver, mais force est de constater que c’est toujours ça en moins si vous comptiez l’acheter.

En bref

Le concept innovant et les nouveaux usages

L’autonomie généreuse d’une tablette

L’interface One UI au top

Au lieu de 2 020 euros à son lancement, le smartphone pliable Samsung Galaxy Fold passe aujourd’hui à 1 720 euros sur Boulanger grâce au code promo FOLD300. Cela représente tout de même une remise de 15 % sur son prix d’origine. Notez d’ailleurs que tous les modèles de Galaxy Fold vendus aujourd’hui sont garantis par Samsung pendant un an contre les accidents et les dégâts provoqués par eau, en complément de la garantie constructeur de 2 ans.

Comme dit précédemment, le Galaxy Fold est le premier smartphone pliable de Samsung. Le design est plutôt réussi pour un premier modèle, même s’il n’est pas exempt de défauts, notamment au niveau de la charnière. Il intègre deux écrans. Le premier sur la face avant du téléphone est un Super AMOLED de 4,6 pouces, il permet d’utiliser l’appareil sans le déplier. Le deuxième — toujours Super AMOLED — se déploie quant à lui en dépliant le smartphone. Ce dernier propose une diagonale de 7,3 pouces et offre un bien meilleur confort de lecture que l’écran précédent même si l’on sent parfois un léger décalage entre la partie gauche et la partie droite. C’est notamment visible en scrollant sur une page Internet.

Le smartphone/tablette de Samsung est propulsé Snapdragon 855 et 12 Go de mémoire vive, soit l’une des configurations les plus puissantes de la sphère Android actuellement. Les jeux gourmands tournent comme un charme et l’expérience utilisateur est toujours fluide, qui plus est très agréable avec One UI. On regrette néanmoins que cette interface, aussi excellente soit-elle, ne propose pas de fonctionnalités réellement inédites et adaptées à ce format pliable. En revanche, le Galaxy Fold se rattrape avec une excellente autonomie grâce à sa batterie de 4 380 mAh. Il tient facilement plus d’une journée entière et se recharge complètement en moins de 2 heures, que ce soit en mode filaire ou sans fil.

Le Samsung Galaxy Fold ne déçoit pas non plus pour la partie photo. Au dos, il s’équipe de la même configuration que les Samsung Galaxy S10 et S10 Plus avec un module triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels et les mêmes optimisations. Bref, la qualité et la polyvalence sont au rendez-vous, mais l’expérience est très frustrante si vous ne dépliez pas le smartphone. On retrouve également deux capteurs dans la grosse encoche de l’écran intérieur pour les selfies, ainsi qu’un dernier capteur de 10 mégapixels à côté du petit écran.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Fold.

