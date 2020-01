Amazon déstocke les smartphones Motorola One Zoom et Motorola One Vision

Si vous avez un budget de moins de 300 euros pour changer de smartphone, nous avons aujourd’hui deux solutions pour vous : le Motorola One Vision à 228 euros (au lieu de 319) et le Motorola One... Zoom à 299 euros (au lieu de 449). Faites votre choix !

Les smartphones de la gamme Motorola One ont chacun une particularité distinctive. Pour le Motorola One Vision, c’est son écran au format 21/9. Pour le Motorola One Vision, c’est plutôt son quadruple capteur photo avec zoom x3 sans perte. Leur point commun ? Ils sont tous les deux affichés à prix réduit sur Amazon. Voici les offres en un clin d’œil :

Pour en savoir plus 👇

Le Motorola One Vision à 228 euros

Le Motorola One Vision est le deuxième smartphone de la gamme One et apporte quelques nouveautés par rapport à son prédécesseur. Tout d’abord, le design est sensiblement différent, plus moderne, disons. L’encoche disparaît et laisse sa place à un poinçon pour dissimuler la caméra frontale. Ensuite, le format d’écran passe à 21:9, comme sur la gamme Xperia 10 de Sony.

Du côté de la photo, il a tout de même le mérite d’intègre un double capteur 48 + 5 mégapixels, où le premier est en réalité un capteur 12 mégapixels qui utilise la fameuse technique du pixel binning pour absorber plus de lumière. Le résultat est très correct pour cette gamme de prix, surtout grâce à son mode portrait efficace et son mode nuit performant — couplé à la technologie QuadPixel.

Il est enfin propulsé par l’Exynos 9609 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration est plus ou moins similaire à celle du Galaxy A50 équipé de l’Exynos 9610, elle permet tout de même de faire tourner quelques jeux 3D. De plus, l’expérience utilisateur est évidemment fluide et surtout très agréable au quotidien grâce à l’interface épurée et simplifiée d’Android One. C’est également la promesse des mises à jour régulières. Pour finir avec l’autonomie, elle est dans la moyenne avec sa batterie de 3 500 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Motorola One Vision.

En bref

L’écran format 21:9

L’appareil photo correct pour le prix

L’interface épurée et simplifiée d’Android One

Au lieu de 319 euros, le Motorola One Vision est aujourd’hui disponible à 228 euros sur Amazon, ce qui représente une remise de 29 % sur son prix d’origine.

Le Motorola One Zoom à 299 euros

Le Motorola One Zoom est différent des autres membres de sa gamme, à commencer par le design. En faisant le choix d’intégrer cette fois-ci une dalle OLED de 6,4 pouces, le constructeur n’a pas pu se résoudre à faire un trou dans son écran… Si on peut regretter le retour de l’encoche, on ne peut qu’en revanche apprécier la qualité de l’écran aux contrastes infinis. Une belle montée en gamme en comparaison du LCD donc, d’autant plus la dalle s’équipe également d’un capteur d’empreintes digitales.

En retournant le téléphone, on remarque évidemment le module photo qui intègre 4 capteurs. C’est l’argument principal du One Zoom. Il se compose d’un capteur classique de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 8 mégapixels ainsi qu’un zoom optique jusqu’à x3 sans perte. La polyvalence est au rendez-vous, tout comme la qualité de l’image grâce à un système de stabilisation optique particulièrement efficace en plein jour (et un peu moins de nuit).

Enfin, il faut savoir que ce modèle ne possède pas la mention Android One. Ceci est simplement dû au fait de l’intégration native d’Alexa dans le téléphone, ce qui permet notamment d’utiliser l’assistant d’Amazon via plusieurs modes : Alexa Hands-Free (mains libres) et Push-to-Talk (en pressant deux fois le bouton d’allumage). Cependant, cela ne l’empêche pas de profiter d’une interface épurée et simplifiée à la façon Motorola. De plus, il est performant avec son Snapdragon 675 épaulé par 4 Go de RAM et particulièrement endurant grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Pour en savoir toujours et encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Motorola One Zoom.

En bref

Enfin un écran OLED sur la gamme One

La polyvalence du quadruple capteur photo

L’intégration native de l’assistant Amazon Alexa

Au lieu de 449 euros, le Motorola Onz Zoom est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Amazon, ce qui représente une remise 33 % sur son prix d’origine.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.