Le Google Pixel 3a n’a jamais été aussi bon marché qu’avec notre code promo exclusif

Encore une fois, nous vous partageons une offre spécialement réservée aux lecteurs et lectrices de Frandroid, via Acheter sur Google. Le Pixel 3a passe aujourd'hui à 313 euros grâce à notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE.

Le Pixel 3a a un don : celui de prendre des clichés magnifiques. Avec sa solution photographique héritée des excellents Pixel 3 et 3 XL, le smartphone de Google est tout simplement le photophone le plus abordable du marché, qui plus est le meilleur à ce prix inédit.

En bref

Un écran OLED sans encoche ni bulle

Une expérience Android la plus pure possible

Tout simplement le meilleur photophone de sa catégorie

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Pixel 3a est aujourd’hui disponible à 359 euros avec Acheter sur Google, puis passe à 313 euros avec notre code exclusif FRANDROIRDMOBILE. Cela représente une réduction d’environ 86 euros sur le prix d’origine du smartphone.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, aujourd’hui spécialement réservées à nos lecteurs et lectrices.

Le Google Pixel 3a est un smartphone qui apporte les principales qualités des anciens flagships de la gamme Pixel, mais à un prix plus doux. On retrouve d’ailleurs le design authentique des smartphones de la firme de Mountain View, toujours dans un format compact et agréable en main. Il se paie même le luxe d’intégrer un écran OLED de 5,6 pouces affichant une définition Full HD+ de 2220 x 1080 pixels, où ce dernier n’est d’ailleurs gâché par aucune bulle ni encoche.

Tout le monde le sait. Les smartphones de Google permettent d’utiliser la dernière version d’Android sous sa forme la plus pure, tout en recevant rapidement les dernières mises à jour de sécurité, et ce Pixel 3a ne déroge évidemment pas à la règle. De plus, l’expérience utilisateur sera sans faille au quotidien grâce à son Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Néanmoins, il faut avouer que cette configuration montrera ses limites avec les jeux les plus gourmands du Play Store.

Le Pixel 3a brille surtout pour ses performances en photo, qui sont juste excellentes pour cette gamme de prix. Le mono capteur 12,2 mégapixels (f/1,8) — que l’on retrouve également sur les Pixel 3/3XL — aidé par l’IA de Google fournit encore une fois des résultats bluffants, quel que soit le contexte, même de nuit. La technologie Dual Pixel est également de la partie pour proposer un meilleur autofocus, mais surtout un mode portrait efficace. Bref, c’est sans aucun doute le meilleur photophone de sa catégorie.

En revanche, il est loin d’être parfait et son talon d’Achille n’est autre que l’autonomie. Sa batterie de 3 000 mAh peut tenir toute une journée, mais n’espérez pas plus que ça.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Google Pixel 3a.

