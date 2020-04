Huawei P Smart Z : le smartphone à caméra pop-up avec 114 € de réduction

Le Huawei P Smart Z profite actuellement d'une belle réduction sur la boutique RED, puisqu'il est disponible à seulement 165 euros au lieu de 279 à sa sortie. Il est aujourd'hui l'un des seuls smartphones à proposer un design complètement borderless — avec caméra pop-up — à ce prix.

À son lancement, il faut avouer que le Huawei P Smart Z a eu du mal à se faire une place au milieu de la pléthore de smartphones disponibles plus ou moins sur la même tranche de prix. Il se distingue toutefois du lot aujourd’hui en étant proposé avec plus de 100 euros de réduction sur son prix d’origine.

En bref

Le design totalement borderless à petit prix

La puissance suffisante du Kirin 710

Une autonomie confortable

Bonus : le port USB-C

Au lieu de 279 à sa sortie, le Huawei P Smart Z est aujourd’hui disponible à seulement 165 euros sur la boutique RED.

Le smartphone peut être commandé avec ou sans forfait.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le Huawei P Smart Z est l’un des derniers smartphones de la gamme abordable du constructeur chinois à proposer les services de Google. Il se démarque en s’affichant avec un design totalement borderless grâce à son écran Full HD de 6,59 pouces qui n’est obstrué par aucune bulle ni encoche. La caméra selfie se cache dans un mécanisme pop-up.

Pour rester sur le thème de la photo, il faut savoir que son double capteur principal de 16 + 2 mégapixels arrive à capturer de beaux clichés finement détaillés de jour. Cependant, le résultat n’est malheureusement pas aussi probant à la nuit tombée. Il n’apporte pas non plus toute la polyvalence attendue en 2020, mais il propose tout de même quelques effets bokeh sympathiques, et même un mode HDR.

Il est enfin propulsé par une puce milieu de gamme de HiSilicon, le Kirin 710 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Pour avoir un ordre d’idée, ce SoC délivre une puissance quasi similaire au Snapdragon 660 et propose, de ce fait, une expérience utilisateur majoritairement fluide avec la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D en prime.

Pour finir en beauté, son autonomie est plutôt généreuse avec sa batterie de 4 000 mAh, d’autant plus qu’il se recharge plus ou moins rapidement via son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P Smart Z.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei P Smart Z.

