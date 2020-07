Mini prix et maxi batterie avec le Motorola G8 Power en promotion

Dans le secteur de l'entrée de gamme, le Motorola G8 Power a su se faire une petite place grâce à son autonomie hors du commun. Il est aujourd'hui en promotion sur Amazon à 226 euros au lieu de 249.

La concurrence est féroce dans le secteur des smartphones entrée de gamme. Avec Oppo, Xiaomi ou encore Realme, Motorola tente de rivaliser avec ses smartphones, notamment avec son G8 Power qui se démarque par une formidable autonomie. La bonne nouvelle ? Il baisse son prix pour faire face à ses nombreux adversaires.

En bref

La bonne puissance de son Snapdragon 665

Une autonomie de plus de 3 jours

Ses 4 capteurs photo

Au lieu de 250 euros à son lancement, le Motorola G8 Power passe aujourd’hui à 226 euros sur Amazon. Avec cette réduction presque 10 %, il est encore plus accessible et devient une belle alternative face aux autres modèles de cette tranche tarifaire.

Le G8 Power Lite, la version allégée du G8 Power classique avec une aussi grosse batterie et un écran un peu plus grand, est disponible lui aussi en promotion, à 149 euros au lieu de 179.

Pour en savoir plus 👇

Dans cette gamme où les marques rivalisent de compromis pour avoir le meilleur rapport qualité/prix possible, le Motorola G8 Power a lui aussi son mot à dire. Il profite d’un design plutôt sobre, mais efficace et arbore un écran IPS de 6,4 pouces affichant une définition de 2 300 x 1 080 pixels. Ce n’est évidemment pas la meilleure dalle du marché, mais pour son prix, c’est tout à fait correct.

En ce qui concerne les performances, ce G8 Power est équipé d’un Snapdragon 665 et 4 Go de RAM. Cette configuration lui permet d’assurer la plupart des tâches quotidiennes que l’on peut demander à un smartphone en 2020, et même de faire tourner quelques jeux vidéo si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité graphique. Pour information, c’est le SoC qui équipe le très bon Redmi Note 8T.

Le point fort de ce G8 Power réside sans aucun doute dans sa batterie. Il profite en effet d’une réserve de 5 000 mAh lui permettant de tenir jusqu’à trois jours consécutifs selon le constructeur. Nous n’avons pas pu le vérifier dans un test complet du smartphone, mais cela semble très possible, ne serait-ce lorsque l’on connait la légèreté de l’OS utilisé par Motorola, à savoir Android Stock.

Enfin, ce smartphone est doté de quatre capteurs photo, dont un principal de 16 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif X2 de 8 mégapixels ainsi qu’un macro de 2 mégapixels. Les photos ne seront pas les meilleurs de son secteur, mais il aura toutefois le mérite de proposer un module polyvalent avec une qualité correcte.

