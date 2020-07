Le prix du Samsung Galaxy S20 Plus a rarement été aussi bas qu’aujourd’hui

Encore une fois, le Samsung Galaxy S20 Plus connait une forte promotion. Il chute désormais à 630 euros grâce à un code promo sur Rakuten, ce qui est un prix rarement atteint pour cet excellent smartphone.

Ils sont toujours autant d’actualité et pourtant, malgré leur fiche technique premium, la gamme Galaxy S20 enchaîne de plus en plus de promotions. C’est aujourd’hui le cas du S20 Plus, où le prix de ce grand gabarit a rarement été aussi bas.

En bref

Un smartphone ultra performant

Un excellent écran de 120 Hz

Un design remarquable

Le Samsung Galaxy S20 Plus (4G, 128 Go) est actuellement disponible à « seulement » 630 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15, soit près de 380 euros de réduction. Si vous êtes adhérent au Club R ou en le devenant (gratuitement), vous pouvez bénéficier également de plus de 30 euros offerts sur votre prochaine commande.

Pour en savoir plus 👇

C’est simple, le Samsung Galaxy S20 Plus est l’un des smartphones haut de gamme de la marque coréenne. Avec le S20 et le S20 Ultra, ces trois flagships ont profité des meilleurs composants du moment et d’une conception très soignée. Le S20 Plus a quant à lui la particularité d’être le grand gabarit de la lignée avec le plus onéreux Galaxy S20 Ultra. Il arbore en effet une dalle AMOLED certifiée HDR10+ de 6,7 pouces.

Cet écran dispose également d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz et d’une définition montant jusqu’au QHD+ si l’on souhaite (réglable dans les options). La dalle est d’ailleurs très lumineuse : 701 cd/m2 selon notre test. Autrement dit, regarder une série au soleil cet été sera un jeu d’enfants.

Si une autre différence est à noter, c’est du côté photo. Le S20 Plus se dote en effet d’un capteur supplémentaire par rapport au S20. Pour améliorer et préciser le mode portrait, il se munit en effet d’un capteur TOF qui calcule les distances entre le sujet et le module photo. Trois autres capteurs équipent le S20 Plus : un principal de 12 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un dernier de 64 mégapixels (f/2,0) qui permet d’avoir plus de détails dans les scènes lumineuses.

Enfin, et ce n’est pas une surprise, le S20 Plus jouit d’excellentes performances. Il est en effet propulsé par un SoC Exynos 990 qui ne devrait pas être mis en difficulté. Jouer à Fortnite avec les meilleurs graphismes ne fera pas broncher ce flagship.

Un bémol est en revanche à souligner sur cet appareil : l’autonomie est un peu juste. Il risque d’être compliqué de tenir une grosse journée avec une utilisation intensive. Heureusement, on se réconforte avec sa charge rapide efficace, ainsi que sa charge sans fil.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy S20 Plus.

