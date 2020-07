Pendant les soldes, le prix du Samsung Galaxy A51 passe de 379 à 251 €

Le Samsung Galaxy A51 fait partie des dernières références milieu de gamme du constructeur coréen. Il est aujourd'hui disponible à 251 euros au lieu de 379 grâce à un code promo mis en place spécialement pour le premier jours des soldes sur Rakuten.

Vous recherchez un smartphone Samsung équilibré et pas trop cher ? Cela tombe bien, le Galaxy A51 profite en ce moment d’une réduction totale de près de 130 euros pendant les soldes d’été 2020. Il tombe alors sur la même tranche de prix que ces petits-frères moins performants que lui, pour ne citer que Galaxy A41 par exemple.

En bref

Un écran AMOLED de qualité

La bonne autonomie au quotidien

La polyvalence en photo avec 4 capteurs

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui disponible à 251 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN20. De plus, vous recevrez un peu plus de 25 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle, en commençant par son design inspiré du Note 10. On retrouve donc une bulle discrète centrée en haut de son bel écran Super AMOLED de 6,5 pouces, affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels.

On constate ensuite des améliorations un peu partout sur sa fiche technique. Au niveau de la photo, ce A51 accueille un module quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels pour toujours plus de polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le zoom ou encore le mode macro. Ensuite, la puissance est également plus élevée que le A50 grâce à la puce Exynos 9610 épaulée par 4 Go de mémoire vive, un configuration plus ou moins similaire aux smartphones équipés d’un Snapdragon 712.

Au niveau de l’autonomie, il fait partie des bons élèves grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Cette capacité lui permet d’offrir une utilisation de 1 jour et demi environ. De plus, il est compatible charge rapide jusqu’à 15 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 % en 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A51.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A51.

