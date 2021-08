Où acheter les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max au meilleur prix en 2021 ?

Après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, c''était le tour des iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. Le plus petit et le plus grand des nouveaux smartphones d'Apple sont dès aujourd'hui disponibles chez les différents revendeurs et voici toutes les offres dans cet article.

Apple a dévoilé 4 nouveaux smartphones pour la période 2020/2021. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont été les premiers disponibles sur le marché, vous trouverez d’ailleurs où les acheter au meilleur prix en consultant notre article dédié, puis les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max ont suivi. Ces deux derniers sont clairement des extrêmes : l’un propose de petites dimensions quand l’autre n’hésite pas à s’élargir pour prendre beaucoup plus de place en main.

Où acheter les iPhone 12 mini et 12 Pro Max ?

L’iPhone 12 mini a été commercialisé à 809 euros pour la version 64 Go, 859 euros pour la version 128 Go et à 979 euros pour la version 256 Go. Cependant, vous le trouverez maintenant à prix réduit en fouinant dans le tableau ci-dessous.

En ce qui concerne l’iPhone 12 Pro Max, cela commence avec le modèle 128 Go à 1 259 euros, puis 1 379 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage et enfin 1 609 euros pour 512 Go. Encore une fois, les prix ont évidemment un peu baissé depuis la sortie.

Tout savoir sur les iPhone 12 mini et 12 Pro Max

L’iPhone 12 mini est le smartphone le plus compact de la gamme. Son écran OLED, nommé Super Retina XDR par Apple, ne s’étend que sur une petite diagonale de 5,4 pouces tout en affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. De l’autre côté, l’iPhone 12 Pro Max est tout simplement le plus imposant avec 6,7 pouces de diagonale et une définition Quad HD qui monte à 2 778 x 1 284 pixels. On aurait aimé un taux de rafraichissement à 120 Hz pour ce dernier, ou au moins à 90 Hz, mais Apple se limite à 60 Hz pour tous ses nouveaux iPhone. Dommage !

Quoi qu’il en soit, on retrouve sur l’un comme sur l’autre la protection Ceramic Shield sur la face avant ou encore la même puce A14 à l’intérieur des smartphones. C’est actuellement la configuration la plus puissante du moment, qui répondra à tous les besoins, en passant par la navigation fluide dans l’interface et sur Internet, les jeux 3D et l’utilisation d’applications plus gourmandes. Que ce soit la version mini ou la version Pro Max, les deux sont compatibles avec le réseau 5G.

Pour revenir au jeu des différences, l’autonomie n’est évidemment pas la même avec un gabarit aussi différent. L’iPhone 12 Pro Max peut tenir jusqu’à 20 heures de lecture vidéo selon Apple, et jusqu’à 80 heures pour de l’audio. L’iPhone 12 Mini est quant à lui moins éloquent sur le sujet avec 15 heures de lecture vidéo et 50 heures de lecture audio. Rien de surprenant pour un smartphone d’un si petit format, mais ce n’est pas le seul bémol, car la recharge sans fil MagSafe sera également moins efficace que sur les autres modèles.

En ce qui concerne la photo, l’iPhone 12 mini est logé à la même enseigne que l’iPhone 12 classique avec un double appareil photo 12 mégapixels, doté respectivement d’un objectif grand-angle et ultra grand-angle. L’iPhone 12 Pro Max, tout comme le Pro classique que nous testé, rajoute un téléobjectif x3 et un capteur LiDAR. Ce dernier permet de profiter d’un mode portrait en mode nuit ou d’une mise au point automatique plus rapide en conditions de faible éclairage, par exemple. Il est aussi fortement utile pour la réalité augmentée, comme on l’avait déjà constaté avec l’iPad Pro de 2020. Les modèles Pro et Pro Max vont surtout profiter du « nouveau » format Apple ProRAW qui permet d’offrir plus de possibilités pour les retouches en photo.

Les autres iPhone du moment

