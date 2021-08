Les iPhone 12 et 12 Pro ont été les premiers smartphones 5G d'Apple à être disponibles sur le marché. Vous souhaitez les obtenir au meilleur prix possible ? Suivez le guide pour dénicher les meilleures offres du moment !

En 2020, c’est d’ailleurs 4 nouveaux iPhone que la firme de Cupertino a dévoilé : l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Cependant, les seuls qui vont nous intéresser dans cet article sont les iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Où les acheter ?

L’iPhone 12 a été commercialisé à 909 euros pour la version 64 Go, à 959 euros pour la version 128 Go et à 1 079 euros pour la version 256 Go. Cependant, le temps a passé depuis la sortie et vous le trouverez moins cher en consultant le tableau ci-dessous.

En ce qui concerne l’iPhone 12 Pro, cela commence avec le modèle 128 Go à 1 159 euros, puis 1 279 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage et enfin 1 509 euros pour 512 Go, mais encore une fois les prix ont baissé depuis le lancement.

Tout savoir sur les iPhone 12 et 12 Pro

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro partagent beaucoup de points communs, à commencer par un design similaire et un format exactement pareil lorsque l’on aperçoit dans les deux cas cet écran OLED de 6,1 pouces, avec la même taille d’encoche pour Face ID et la même protection Ceramic Shield sur la face avant. Il y a cependant une différence pas tellement visible à l’œil nu, où l’iPhone 12 Pro pourra pousser sa luminosité à 800 cd/m² alors que l’iPhone 12 se limite à 625 cd/m². On ressentira toutefois une différence de poids avec 25 grammes qui les séparent.

L’un comme l’autre est ensuite propulsé par la nouvelle puce A14 qui promet des performances de haute volée en plus d’assurer une compatibilité avec le réseau 5G. Ils promettent également la même autonomie avec 17 heures de lecture vidéo, selon Apple, et apportent tous les deux une compatibilité avec les accessoires MagSafe et la charge sans fil. Pratique si vous êtes déjà équipé en ce sens donc.

L’élément qui va vraiment changer est l’appareil photo. L’iPhone 12 intègre un double appareil photo 12 mégapixels, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle. Le modèle Pro rajoute un téléobjectif x2 et également un capteur LiDAR déjà aperçu sur l’iPad Pro de 2020. Ce dernier permet de profiter d’un mode portrait en mode nuit ou d’une mise au point automatique plus rapide en conditions de faible éclairage, par exemple. Il est également fortement utile pour la réalité augmentée.

On va surtout apprécier l’exclusivité du format Apple ProRAW de l’iPhone 12 Pro qui permet d’offrir plus de possibilités pour les retouches en photo, et tout en facilité, car directement intégré à l’application quand vous voulez visionner votre cliché.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre versus entre l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro.

Les autres iPhone du moment

Afin de découvrir le smartphone de la Pomme qui correspond à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2021.