Le prix du Samsung Galaxy Note 10 Lite ne dépasse plus les 400 €

Version allégée du Galaxy Note 10 classique, le Samsung Galaxy Note 10 Lite, équipé d'un S Pen, bénéficie d'une belle promotion qui rend son rapport qualité-prix encore plus intéressant. À la Fnac et chez Rue du Commerce, il descend ainsi à 399 euros après avoir été affiché à 609 euros.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est une version allégée et plus abordable du Galaxy Note 10 classique. Il reste une très bonne alternative si l’on souhaite acquérir un smartphone muni du fameux stylet S Pen sans pour autant exploser son budget. Si le Galaxy Note 10 Lite souffrait d’un prix de lancement un peu élevé, il bénéficie enfin d’un meilleur rapport qualité-prix grâce à une promotion qui fait baisser son prix de 210 euros.

En bref

Un très bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces

Le S Pen et ses fonctionnalités pratiques

Une bonne autonomie

Lancé à 609 euros, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est aujourd’hui disponible à 399 euros à la Fnac et Rue du Commerce dans sa version 128 Go.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy Note 10 étant une version allégée du Samsung Galaxy Note 10, il reprend certains points du design de son aîné, mais se démarque par des bordures plus épaisses autour de l’écran. Il intègre une dalle Super AMOLED de très bonne facture, d’une diagonale de 6,7 pouces contre 6,3 pouces pour son prédécesseur. L’écran affiche par ailleurs une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels ; la qualité d’affichage et la restitution des couleurs seront donc au rendez-vous. Si le smartphone est plutôt lourd en main (199 grammes), sa prise en main est tout de même facile.

Le Galaxy Note 10 Lite embarque le SoC Exynos 9810, couplé avec 6 Go de mémoire vive. Cette configuration date de 2 ans, puisqu’elle équipait déjà le Samsung Galaxy S9 datant de 2018 : elle ne sera donc naturellement pas à la hauteur de celles que l’on a obtenues en 2020 sur divers smartphones plus premium, mais elle restera quand même performante pour les tâches classiques quotidiennes, et même pour faire tourner quelques jeux pas trop gourmands.

Le S Pen, stylet désormais caractéristique de la gamme des Galaxy Note, est aussi de la partie. Il permet, entre autres, de prendre des notes sur le smartphone, déclencher l’appareil photo à distance sans se fatiguer avec le déclencheur, dessiner… En revanche, les fonctionnalités de ce S Pen sont moins nombreuses que celui du Galaxy Note 10 classique, mais les principales (et surtout la prise de notes) sont bien présentes, et c’est tout ce qui compte.

Côté photo, le Galaxy Note 10 Lite intègre un triple module avec un objectif grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Ils assureront une belle qualité dans de bonnes conditions lumineuses, mais pècheront un peu dans un environnement peu éclairé.

Enfin, le Samsung Galaxy Note 10 Lite dispose d’une très bonne autonomie grâce à sa batterie de 4 500 mAh, qui devrait vous permettre d’utiliser le smartphone pendant deux jours loin d’une prise, mais tout dépendra de la nature de vos usages. Grâce au chargeur rapide (USB-C) de 25 W fourni, le Galaxy Note 10 Lite se rechargera entièrement en moins d’1 heure et demi.

Retrouvez le Samsung Galaxy Note 10 Lite à 399 € à la Fnac

Afin d’en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Note 10 Lite.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail

Suivez également l’événement avec une sélection spéciale chez Numerama.