Asus Zenfone 7 Pro : il est de retour pour les soldes avec 200 € de réduction

Le Zenfone 7 Pro, smartphone haut de gamme de chez Asus, profite des soldes d'hiver 2021 pour revenir à un prix intéressant. On le trouve actuellement à 599 euros à la Fnac et chez Darty, au lieu de 799 euros habituellement.

Le Asus Zenfone 7 Pro coche toutes les cases que l’on attend d’un smartphone premium, sauf celles de la charge sans fil et d’une certification IP68. Des fonctionnalités manquantes qui permettent de faire de grosses économies par rapport à la concurrence de son segment, d’autant plus pendant les soldes. Il est actuellement 200 euros moins cher que d’habitude.

En bref

L’écran OLED à 90 Hz

La puissance du Snapdragon 865+

L’autonomie estimée à deux jours environ

Au lieu de 799 euros, le Asus Zenfone 7 Pro compatible 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros à la Fnac et chez Darty, avec des écouteurs Bluetooth Sporty BT V985 offerts.

Pour en savoir plus 👇

Le Asus Zenfone 7 Pro a la particularité de proposer un écran totalement borderless, sans encoche ni bulle, grâce à sa Flip Caméra rotative à 180 degrés qui loge 3 capteurs de 64 + 12 + 8 mégapixels, aussi polyvalents que performants. On pourrait lui reprocher quelques défauts comme un mode portrait perfectible, mais cela reste une bonne option à envisager pour faire de belles photos. De plus, la stabilisation optique de l’appareil est vraiment un plus.

Pour revenir à l’écran, il est de très bonne facture avec une dalle OLED de 6,67 pouces. Celui-ci affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraichissement à 90 Hz pour une fluidité exemplaire. Le reste du design est assez classique, avec toutefois une mention spéciale pour le bouton de déverrouillage pratique sur la tranche droite du smartphone, lequel est équipé d’un capteur d’empreintes digitales.

En ce qui concerne les performances brutes, ce Zenfone 7 Pro n’a pas à envier la concurrence de son secteur puisqu’il embarque actuellement la puce la plus puissante de la sphère Android, à savoir le Qualcomm Snapdragon 865+, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive. Autant vous dire que cette configuration répond à tous les usages, même ceux des gamers les plus exigeants. Et n’oublions pas sa compatibilité avec le réseau 5G.

C’est également un champion de l’autonomie. Avec une grosse batterie de 5 000 mAh, le smartphone haut de gamme du constructeur Asus est capable d’encaisser deux journées d’utilisation avant de tomber en rade. C’est un excellent score, d’autant plus que son système de charge rapide est assez efficace, car le smartphone récupère tous ses pourcentages en seulement 1h30 via son port USB-C. En revanche, pas de charge sans fil à l’horizon.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Asus Zenfone 7 Pro.

