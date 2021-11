Black Friday 2021 : les meilleures offres en direct du week-end

Le Black Friday approche et les premières offres high tech de la Black Week sont d'ores et déjà disponibles. Voici notre sélection des meilleures promotions du moment !

Nous vous proposons cette année de suivre en direct les meilleures offres sur ce dossier mis à jour très régulièrement. Seules les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction Frandroid seront ajoutés dans notre live. Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Samsung, Xiaomi, , Honor, Dell, Carrefour, E.Leclerc, Ubaldi, Darty, Boulanger, Rue Du Commerce, Rakuten… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

Quand est-ce que ça commence le Black Friday ?

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses. Officiellement, le Black Friday est le vendredi 26 novembre. En pratique, il démarre dès le vendredi 19 novembre et se terminera le lundi 29 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance.

Notes et informations

Normalement le flux va se rafraîchir tout seul, mais vous pouvez le forcer en actualisant tout simplement cette page. Notez qu’il se peut que les offres poussées ne soient plus valables ou simplement qu’elles soient pas encore en ligne, nous vous invitons à les vérifier avant de confirmer votre achat et de nous notifier les erreurs en commentaires. N’hésitez d’ailleurs pas à nous partager vos meilleures bons plans en commentaires.

Enfin, la plupart des liens qui vous redirigent vers les e-commerçants sont affiliés. Les e-commerçants recommandés sont nos partenaires, cela signifie que nous touchons une commission si vous effectuez un achat en suivant une des offres poussées. Cela rémunère notre média et cela ne modifie pas le prix de vente final de votre achat. Les liens affiliés sont signalés par un petit icône. Enfin, si un lien ne fonctionne pas, il vous suffit de désactiver l’AdBlock sur frandroid.com (il peut bloquer certains liens).

