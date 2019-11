Vous pourrez dire : « Je suis passé chez Sosh ».

Sosh vient de lancer une offre sur son forfait principal fibre optique associé à la Livebox 4 (Wi-Fi 5) avec des appels illimités vers les fixes. Cette offre revient à 19,99 euros/mois pendant un an au lieu de 29,99 euros/mois, soit 120 euros d’économie. Pour rappel, Sosh est l’opérateur low-cost d’Orange qui utilise les mêmes infrastructures.

L'offre Sosh Fibre

Avec cette offre, vous pourrez profiter d’un débit descendant et montant de 400 Mbit/s et surtout vous profitez de la couverture Orange en fibre optique. Notez que c’est une offre réservée aux nouveaux clients et qu’il faut être éligible. Vous pouvez vérifier votre éligibilité à la fibre Orange à cette adresse.

Orange propose un remboursement des frais de résiliation jusqu’à 100 euros, d’ailleurs voici les différentes étapes de résiliation de votre offre actuelle en fonction de votre opérateur.

Pour résilier son abonnement, le plus simple est de contacter le service client de son fournisseur d’accès. Voici les numéros pour quatre principaux opérateurs à joindre depuis un téléphone fixe :

Bouygues Télécom : 3179

Free : 3244

Orange : 3900

SFR : 1023

Vous pouvez également passer par votre compte client pour le faire en ligne.

Si vous souhaitez garder votre numéro fixe, rien de plus simple : il faut obtenir son code RIO. Le code RIO, pour Relevé d’Identité Opérateur, est un identifiant qui prend la forme de 12 chiffres et qui permet aux opérateurs d’identifier les lignes (fixes, mais aussi mobiles) de chacun des utilisateurs en France.