Nouveau forfait mobile sans engagement ni limite de temps : 75 Go de 4G+ pour 13,99 euros

Bouygues Telecom vient de mettre ligne une offre intéressante à plus d'un titre : 75 Go de 4G par mois, dont 8 Go disponible en Union Européenne, appels et SMS illimités... pour 13,99 euros/mois. Ce forfait est sans engagement ni limite de temps. De plus, vous pouvez profiter de 3 mois d'abonnement Spotify Premium offerts, et une option pour 2 euros par mois permet d'avoir la 4G illimitée tous les week-end.

Bouygues Telecom propose actuellement deux forfaits sans engagement ni limite de temps. Cela signifie que vous pouvez changer d’opérateur mobile quand vous le souhaitez mais aussi que le tarif de ces forfaits n’évoluera pas dans 12 mois.

Voici les deux forfaits en question :

Appels et SMS illimités, 75 Go de 4G (dont 8 Go en Union Européenne) pour 13,99 euros/mois (avec une option pour profiter de 3 mois d’abonnement Spotify Premium)

Appels et SMS illimités, 100 Go de 4G (dont 8 Go en Union Européenne) pour 15,99 euros/mois (avec une option pour profiter de 3 mois d’abonnement Spotify Premium)

Pour profiter de ces deux offres, direction Bouygues Telecom. Notez que ces offres ne sont valables que jusqu’au 19 mai pour les nouveaux clients uniquement. Si vous voulez garder votre numéro de téléphone, on vous explique plus bas comment ça fonctionne. Enfin, il y a également une option qui devrait vous intéresser : la 4G est illimitée le week-end pour 2 euros de plus par mois.

Comment garder son numéro de téléphone ?

C’est très simple : il suffit d’appeler le numéro 3179 depuis votre mobile. Vous recevrez automatiquement un SMS vous indiquant votre période d’engagement. Ce numéro vous permet également de récupérer votre RIO, un identifiant nécessaire pour effectuer une portabilité (si vous souhaitez garder votre numéro actuel).

Bouygues Telecom, ça vaut quoi comme opérateur mobile ?

Il n’y a pas que la quantité de Go ou le prix qui devraient vous intéresser, la qualité et la couverture du réseau comptent également. Notre dossier basé sur les données de l’ARCEP et de l’ANFR vous donne une vue d’ensemble de la qualité de service des différents réseaux mobiles, ainsi que de la couverture de leur réseau. Nous avons également regroupé d’autres outils qui vous seront utiles dans un dossier dédié.

Quels sont les autres meilleures offres pour comparer ?

Il est toujours intéressant de comparer les meilleures offres du marché avant de sauter le pas. Voici un guide des meilleures offres, ainsi que notre comparateur d’offres mobiles.