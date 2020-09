Ce forfait mobile de 50 Go à 10,99 euros n’augmente pas de prix après un an

Bien s'équiper pour la rentrée, c'est aussi choisir un bon forfait mobile. Jusqu'au 9 septembre seulement, ce forfait de 50 Go est au prix de 10,99 euros chez Auchan Télécom.

Pour une durée très limitée, Auchan Télécom propose un tout nouveau forfait mobile avec l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. En effet, pour 10,99 euros par mois il met à disposition une enveloppe de 50 Go de données mobiles jusqu’au 9 septembre seulement. L’avantage, c’est que ce forfait est sans engagement et garanti sans augmentation de prix après un an.

Le forfait mobile en bref

50 Go de données 4G par mois

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe

Pas de prix qui augmente après un an

Le forfait mobile 50 Go de Auchan Télécom est disponible au prix de 10,99 euros par mois, jusqu’au 9 septembre. L’opérateur propose également un autre forfait mobile en promotion : 20 Go de données à 9 euros par mois.

Avec son enveloppe de 50 Go de données mobiles, le forfait d’Auchan Télécom est suffisant pour l’immense majorité des Français. En effet, selon les données de l’ARCEP de 2019, la consommation moyenne de 4G se situe à 8,3 Go. En souscrivant à ce forfait, il vous restera suffisamment de données pour effectuer des partages de connexion ou télécharger des fichiers volumineux.

Auchan Télécom est ce que l’on appelle un MVNO, ce qui signifie qu’il va utiliser les antennes des opérateurs historiques pour diffuser son propre réseau. Auchan Télécom collabore avec les trois opérateurs historiques pour proposer son propre réseau, à savoir Orange, Bouygues Telecom et SFR.

En plus de proposer les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, le forfait mobile d’Auchan Télécom comprend également une enveloppe de data à utiliser en Europe. Celle-ci est de 5 Go par mois, en 3G+. C’est largement suffisant pour utiliser Google Maps et poster des photos sur Instagram pendant une semaine.

Enfin, il est important de noter que l’offre d’Auchan Télécom ne verra pas son prix augmenter au bout d’un an. Si vous souscrivez à ce forfait mobile 50 Go, vous n’aurez pas à changer d’offre après 12 mois afin de profiter d’un meilleur prix. Le forfait est également sans engagement, et permet à l’utilisateur de l’arrêter à tout moment, même après un mois seulement.

