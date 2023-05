Cette alternative aux téléviseurs OLED est à moins de 1000 euros

S'il y a bien un moment dans l'année où changer de TV, ce sont pendant les périodes promotionnelles comme les French Days, actuellement en cours jusqu'au 9 mai. Plusieurs centaines de produits high-tech affichent des réductions chez les principaux marchands, comme ce Samsung QE55QN90B, un TV 4K à la qualité d'affichage époustouflante et qui voit son prix passer de 1 199 euros à 879,99 euros chez la Fnac.

Présentée lors du CES 2022, la gamme des QN90B de Samsung regroupe des TV allant d’une diagonale de 43 à 85 pouces et qui sont de véritables concentrés de technologie vidéo et audio dans seulement 27 mm d’épaisseur. Ce n’est pas pour rien que ces TV ont été acclamés par la critique et vous allez pouvoir le vérifier par vous-même en profitant de cette promotion des French Days. En ce moment, le modèle de 55 pouces des QN90B profite d’une réduction de 320 euros chez la Fnac.

La Samsung QE55QN90B en bref

Une dalle Neo QLED de 55 pouces en définition 4K

Les fonctionnalités de Tizen 6.5

Un excellent mode jeu

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le Samsung QE55QN90B est maintenant disponible en promotion à 879,99 euros chez la Fnac.

L’excellente Neo QLED à l’honneur

Depuis peu, Samsung affuble ses TV d’un affichage Neo QLED. Il s’agit d’une mise à jour de l’affichage QLED qui est passée des LED à des Mini LED pour son rétroéclairage. Concrètement, cela donne des contrastes inégalés sur un écran de ce type, comparables à ce qu’on trouve avec l’OLED, et une luminosité plus maîtrisée censée supprimer les halos des éléments clairs au milieu d’éléments sombres, ce qu’on appelle plus communément le blooming. De plus, la dalle est en 4K (3840 × 2160 pixels) et le processeur upscale tous les flux vidéo vers cette définition.

La partie audio n’est pas en reste, à partir du modèle de 55 pouces, le Samsung QN90B est affublé de huit haut-parleurs dont deux haut-parleurs verticaux et deux subwoofers. Répartis tout autour du châssis, ils utilisent la technologie OTS+ (Object Tracking Sound +) qui permet au son de suivre les objets en mouvement pour une meilleure immersion. De plus, ce TV prend en charge le Dolby Atmos, il ne manque plus qu’une barre de son haut de gamme pour se croire au cinéma.

Le téléviseur idéal pour les gamers

Le Samsung QE55QN90B est un téléviseur parfaitement taillé pour le gaming. Pour commencer, il dispose de quatre entrées HDMI 2.1 pour pouvoir jouer en 4K 120 FPS avec votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series X. En plus de profiter d’une qualité d’image excellente, vous avez un temps de latence très bas, ce qui veut dire que le TV est très réactif à vos commandes. Peu importe que ce soit pour un jeu d’aventures aux décors oniriques ou un FPS bien bourrin où aucun temps mort n’est permis, vous jouerez dans des conditions optimales.

À l’instar des autres Smart TV de Samsung, celui-ci tourne avec le logiciel Tizen qui a bénéficié d’une mise à jour au moment de la sortie des QN90B avec la version 6.5. Vous avez là une interface complète sur laquelle vous pouvez accéder à vos plateformes de SVOD favorites telles que Netflix ou Amazon Prime Video. Si vous avez du mal à naviguer avec la télécommande, vous pouvez toujours le faire à la voix puisque le QE55QN90B est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

