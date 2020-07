Le téléviseur Samsung The Frame 2020 de 65 pouces est déjà soldé

L'excellent téléviseur Samsung QE55Q80T 2020 profite de 200 euros de remise immédiate pour les Soldes d'été 2020. Une excellente offre pour profiter d'un des meilleurs téléviseurs du moment pour préparer l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X.

Avec sa gamme The Frame, Samsung essaye de casser les codes du téléviseur classique en proposant un rendu plus proche d’un tableau, à accrocher de préférence à un mur. Cette gamme a su trouver ses adeptes parmi ceux qui ne souhaitent pas transformer leur salon en temple pour leur téléviseur tout en conservant un produit aux caractéristiques haut de gamme.

En bref

Une excellente dalle LED de 65 pouces

Une apparence, originale, discrète et réussie

La connectique HDMI 2.1

Le boîtier One Connect

Au lieu de 1999 euros habituellement, le téléviseur The Frame 2020 de Samsung en 65 pouces baisse à 1799 euros pour les soldes sur Darty.

Pour en savoir plus 👇

Samsung est incontestablement l’un des leaders sur le segment des téléviseurs. Avec sa gamme The Frame, le coréen propose des produits vraiment différenciants sur le segment prenant l’apparence d’un cadre artistique.

À accrocher de préférence au mur, le The Frame version 2020 de Samsung est un écran QLED qui propose, en plus des prestations traditionnelles que l’on peut attendre d’un téléviseur, de plusieurs fonctionnalités qui lui permettent d’être mieux intégré à un salon. Par exemple, iol est capable de diffuser de nombreuses œuvres d’art qui, couplé à un capteur de mouvement, permet de s’allumer et de s’éteindre en fonction de la présence d’une personne dans la pièce ou non. Ses connectiques sont également déportées sur un boîtier externe relié via un câble optique de 5 mètres qui sera la seule interface entre le téléviseur et ses périphériques connectés ainsi que son alimentation.

Même s’il ne propose pas un contraste équivalent à une dalle OLED, le The Frame 65 n’en demeure pas moins un excellent produit qui serait même plus intéressant qu’une dalle concurrente pour le jeu vidéo grâce à son temps de réponse très réduit et aucun risque de marquage d’écran. Son port HDMI 2.1 (HDMI 4) lui offre une compatibilité parfaite avec les nouvelles consoles de jeu à venir avec une définition d’image pouvant aller jusqu’à 4K@120Hz avec un taux de rafraîchissement variable (VRR, équivalent à G-Sync sur PC). Cela permet au téléviseur d’avoir une fluidité parfaite en jeu dans toutes les conditions, un must have pour la PS5 et la Xbox Series X qui ont été annoncés comme entièrement compatibles avec ces nouveautés technologiques. il possède également 3 autres ports HDMI 2.0 dont un compatible eARC (HDMI 3).

Pour le reste, le TV de Samsung n’en demeure pas en reste et il offre un excellent rendu dans les différentes applications de SVOD disponibles sur Tyzen (MyCanal, Netflix, OCS, Disney+, Prime Video etc) et très bon rendu audio avec la technologie Object Tracking Sound qui lui permet de reconnaître le contenu affiché pour ajuster la diffusion du son sur ses 4 enceintes intégrées. Enfin, le TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

