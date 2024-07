Pass Jeux : le principal ennemi du QR code, c’est bien votre smartphone

Le Pass Jeux est indispensable pour rentrer dans certaines zones à Paris : il s'agit d'un QR code à faire scanner lors des contrôles par les forces de l'ordre sur son smartphone. Oui, mais voilà, le soleil est là, ce qui rend parfois illisible lesdits QR codes.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 démarrent dès demain avec le début des épreuves et la cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi. Pour encadrer toute cette activité dans la capitale, certaines zones sont dites grises : pour y accéder, il faut disposer d’un Pass Jeux depuis jeudi. Un QR code qu’il faut faire scanner par les forces de l’ordre aux entrées pour pouvoir passer, pendant trois semaines. Le souci, c’est que la météo rend les choses plus compliquées.

Des QR code qu’on n’arrive pas à scanner… à cause du soleil

C’est Le Parisien qui a enquêté sur ce petit souci que la préfecture de police n’avait apparemment pas anticipé. Après des mois de juin et de juillet plutôt maussades du point de vue de l’ensoleillement, il a fait son grand retour ces derniers jours. Le problème, c’est que pour les détenteurs du Pass Jeux, il est parfois difficile d’arriver à faire scanner leur précieux sésame, qu’on peut trouver dans l’application Pass Jeux JO.

Ainsi, un promeneur dénommé Thibaut a failli ne pas pouvoir passer : « une policière n’a jamais réussi à scanner mon QR code sur mon téléphone à cause du soleil », raconte-t-il au Parisien. Ladite policière a toutefois accepté de le laisser passer en vérifiant que sa carte d’identité correspondait aux informations de son Pass Jeux. Une autre policière confirme cela : « Même avec la luminosité mise au maximum, ça ne fonctionne pas ». Le souci, c’est que la vérification d’identité prend plus de temps : multipliez cela par le nombre de personnes qui ont besoin de passer et cela peut créer des files monstres.

Les solutions qui existent pour faire vérifier son Pass Jeux

La première solution est simple et avait déjà été conseillée à l’époque du pass sanitaire lié à la Covid-19 : imprimer son QR code. Au moins, vous serez sûrs que cela fonctionnera instantanément et c’est ce que conseillent certains policiers auprès des habitants.

Si vous n’avez pas. D’autres choix que de le montrer sur votre smartphone, il existe quelques solutions. Tout d’abord : vérifiez que la luminosité est bien réglée au maximum, on ne sait jamais. Ensuite, dans les paramètres de votre smartphone, dans la section dédiée à l’affichage, vérifiez s’il n’y a pas un paramètre permettant de booster la luminosité à activer : cela permettra peut-être de gagner un peu en luminosité et ainsi en lisibilité.

Autre conseil : en cas de grand soleil, vous pouvez activer la luminosité automatique si vous ne l’utilisez pas d’ordinaire. En effet, la luminosité automatique maximale peut la plupart du temps être plus élevée que la luminosité manuelle maximale.