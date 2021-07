Windows 11 sur un smartphone de 2015, c’est possible, mais pas sur un PC de la même génération

Windows 11 sur un smartphone ARM de 2015 ? Pari réussi, l'installation est possible et le système est fonctionnel.

Alors que Windows 11 avec TPM, Secure Boot et certains processeurs ont des exigences système élevées pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, Windows 11 ARM fonctionne sur un smartphone de 2015 : Microsoft Lumia 950 XL. L’installation est possible sans aucun problème, c’est ce qui vient d’être réalisé grâce au projet WOA.

Windows 11 ARM sur un Lumia 950 XL, c’est possible

C’était déjà le cas avec Windows 10X, projet abandonné par Microsoft depuis, le développeur français Gustave Monce (alias gus33000) a réussi à installer Windows 11 sur un vieux smartphone de 2015 dans le cadre du « projet Lumia WOA ». Windows 11 ARM peut être installé et même utilisé sur un Microsoft Lumia 950 XL de six ans.

Pour rappel, le Nokia Lumia 950 XL était initialement équipé de l’OS Windows 10 Mobile. En 2015, c’était un smartphone parmi les meilleurs : il a un écran AMOLED de 5,7 pouces (Gorilla Glass 4) en définition QHD (2560 x 1440 px). Du côté des performances, il utilise un SoC Qualcomm Snapdragon 810 dans lequel on trouve une puce graphique Adreno 430. Quant à la mémoire vive, ce sont 3 Go de RAM qui sont utilisés en LPDDR4.

Le projet est très bien documenté, c’est un travail impressionnant, néanmoins l’installation n’est pas aussi simple que la ré-installation de Windows sur un PC. Si vous avez un Lumia 950 XL qui traîne… il faudra donc être conscient que la manipulation nécessite quelques notions techniques.

Un clin d’oeil à Microsoft

Cette installation est davantage un clin d’oeil à Microsoft, alors même que la firme de Redmond sème la confusion. Pour rappel, concernant l’installation de Windows 11 sur PC, Microsoft a tracé une ligne en 2017 : les processeurs Intel Core de 8e génération et les Ryzen 2000 d’AMD sont le minimum pour pouvoir installer Windows 11. Conséquence : le Surface Studio 2 à 4149 euros de Microsoft n’est pas dans la liste des PC compatibles Windows 11 : il intègre un processeur Intel Core i7 7820HQ, de 7e génération donc.