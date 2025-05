Gabe Newell, le papa de Steam, prépare son concurrent à Neuralink

L’entreprise de neurotechnologie Starfish Neuroscience, cofondée par Gabe Newell pourrait sortir sa première puce cérébrale dans le courant de l’année.

Après les jeux vidéo, Gabe Newell s’attaque au cerveau. Le PDG connu pour son travail chez Valve et Steam compte désormais comme casquette celle de cofondateur de Starfish Neuroscience. L’entreprise, spécialisée dans les neurotechnologies, s’inscrit sur un marché concurrentiel dans lequel on retrouve une autre figure majeure d’internet : Elon Musk, responsable de la société Neuralink.

Du jeu vidéo à la santé

En 2019, Valve évoquait déjà l’idée d’une interface cerveau/ordinateur à destination des jeux vidéo. Aujourd’hui, Starfish va plus loin et ouvre cette ambition à d’autres secteurs, rapporte The Verge.

Bien que nouvelle dans le secteur, Starfish se distingue d’ores et déjà de Neuralink. Contrairement à la start-up d’Elon Musk, Starfish ne développe pour le moment pas d’implant cérébral à proprement parler. L’entreprise travaille sur une puce électrophysiologique, d’une surface de 2 x 4 mm, consommant seulement 1,1 milliwatt et qui serait capable de stimuler et enregistrer des signaux cérébraux sans être implantée directement dans le cerveau. Cette approche permettrait de créer une technologie plus petite, moins invasive et qui pourrait fonctionner sans batterie. Selon l’entreprise, cette puce permettrait de traiter plusieurs maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson.

Prévues pour la fin 2025, ces puces ne seraient qu’un premier pas vers de nouvelles technologies. Starfish souhaite, à plus long terme, s’appliquer à traiter des tumeurs cérébrales, des troubles bipolaires ou encore travailler dans des secteurs comme l’énergie ou la communication sans fil. Pour ce faire, l’entreprise se dit ouverte à l’arrivée de nouveaux collaborateurs.

