Amazon Prime Day : suivez notre live vidéo mardi et gagnez deux PS5

Mardi 12 juillet, c'est le début de Prime Day, avec de nombreuses réductions au programme sur les meilleurs produits high-tech du moment. Pour l’occasion, retrouvez-nous sur Twitch pour deux lives de 3 heures durant lesquels nous vous présenterons notre sélection des meilleures offres en compagnie de quatre créateurs de contenus bien connus.

Pour le retour des Prime Day, Frandroid vous propose une journée remplie de surprises. Au programme : deux lives de trois heures, les meilleurs produits en promotion sur notre plateau et des invités en or comme Kayane, TheiCollection, ANONIMAL ou encore AvaMind. Cerise sur le gâteau : à la fin de chacun de ces deux lives, un grand quiz sera organisé où il sera possible, entre autres, de gagner 2 PlayStation 5 flambant neuves.

Suivez en direct sur Twitch les meilleures offres de Prime Day

Comme tous les ans, Frandroid va suivre de près les promotions et publier des articles sur les offres à ne pas manquer. Mais cette année, nous allons encore plus loin, puisque nous vous proposons d’assister à un live-shopping en compagnie de 4 stars de Twitch et YouTube sur la chaîne Twitch de Frandroid.

Ce live-shopping sera rythmé par deux temps forts. Un premier live aura lieu entre 11 heures et 14 heures, sur la pause de midi. La seconde présentation des meilleures affaires de Prime Day aura lieu entre 18 heures et 21 heures.

Entre 11 heures et 14 heures : la joueuse professionnelle et streameuse Kayane et le youtubeur TheiCollection seront en compagnie d’Arnaud pour présenter une dizaine de produits tech parmi les meilleures offres disponibles durant ces 48 heures de promotions.

Entre 18 heures et 21 heures : la streameuse AVAMind et le youtubeur ANONIMAL seront toujours en compagnie d'Arnaud pour faire le point sur les meilleures affaires de la fin de la journée.

Chacun de ces lives se terminera par un quiz auquel pourront participer les spectateurs et qui permettra de remporter, entre autres, deux PS5 (soit une par live). L’occasion de mettre à l’épreuve vos connaissances sur la tech, sur Amazon, et de voir si vous pouvez battre nos invités sur une série de questions, concoctées par nos soins.

Prime Day, qu’est-ce que c’est ?

Chaque année, Amazon organise deux jours réservés à ses membres Prime. Pendant 48 heures, Amazon permet à ses membres Prime de bénéficier de d’offres exclusives. Les offres concernent les produits essentiels du quotidien, mais également les produits high-tech dont vous rêvez : écrans plats, casques haut de gamme, smartphones, tablettes ou objets connectés.

Pour en profiter de ces offres, il faut être membre Prime. Après la période d’essai gratuite de 30 jours, l’abonnement Prime coûte seulement 49 € par an ou 5,99 € par mois. L’abonnement Prime permet de bénéficier de promotions exclusives lors de Prime Day mais également de profiter de nombreux avantages.

Pour les étudiants, l’abonnement est à 24 euros par an avec une période d’essai de 90 jours.