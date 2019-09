Le ConceptD 9 Pro est un produit aux faux airs de Surface Studio avec son écran rotatif. L’ordinateur est un concentré de technologies dédié aux professionnels et il coûte très cher.[/chapo]

Acer a présenté une flopée de nouveaux produits à l’IFA 2019 de Berlin. Parmi eux, on compte les nouveaux Chromebook de la marque et le renouvellement des Swift 3 et 5. À côté de cela, on a aussi découvert les nouveaux ordinateurs de la gamme ConceptD dédiés essentiellement aux créateurs de contenus et à l’ingénierie.

Celui qui attire particulièrement l’attention est le ConceptD 9 Pro : une énorme bête qui accroche l’œil avec son écran rotatif. Cette dalle 4K de 17,3 pouces pivote sur elle-même à 180 degrés. En d’autres termes, ce PC sous Windows 10 peut être utilisé comme une tablette… Une très grosse tablette. L’ordinateur est d’ailleurs assez lourd ce qui en fait un produit « transportable » plutôt que « portable » comme l’avoue un responsable de la marque.

Au passage, cet écran rotatif n’est pas sans rappeler le Microsoft Surface Studio.

Le ConceptD 9 Pro mise entre autres sur son excellente qualité d’affichage. L’écran est certifié Adobe et Pantone, mais ce n’est pas tout : Acer met en avant le Delta E inférieur à 1. Cela garantit un blanc extrêmement fidèle à la réalité. À cela, s’ajoutent d’autres certifications professionnelles dédiées à certaines activités professionnelles très précises allant de la simulation d’ingénierie à l’animation de jeux vidéo.

La bête s’équipe d’un Intel Core i7 de 9e génération et du GPU Nvidia Quadro 5000. Elle a aussi droit 16 Go ce VRAM et 32 Go de mémoire DDR4.

Pour le système de refroidissement, Acer promet que celui-ci ne vous cassera pas les tympans et ne dépassera jamais les 40 dB.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Prix et disponibilité

Cet ordinateur est surtout destiné aux professionnels et, à ce titre, il n’est pas très étonnant d’apprendre qu’il coûtera 5399 euros en France. Le ConceptD 9 Pro sortira en novembre.