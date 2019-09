Acer profite de l’IFA 2019 pour remettre au goût du jour sa gamme de Chromebook. La marque taïwanaise met en avant 4 nouveaux appareils : deux Chromebook à grand écran et à forte autonomie et deux autres au design plus compact.

L’IFA 2019 débute aujourd’hui avec les premières conférences et annonces de constructeurs. L’un des premiers à ouvrir le bal n’est autre qu’Acer avec de nouveaux ordinateurs, des écrans, des Chromebook et même une chaise à destination des gamers. Ce qui nous intéresse ici, c’est sa nouvelle gamme de Chromebook, ces ordinateurs sous Chrome OS pensés pour une utilisation bureautique et nomade avant tout.

Deux modèles à grand écran

Les têtes d’affiche sont les Acer Chromebook 314 (CB314-1H/1HT) et Chromebook 315 (CB315-3H/3HT), respectivement équipés d’écrans IPS de 14 et 15,6 pouces en Full HD. La marque taïwanaise promet de grandes performances et une longue autonomie grâce à un processeur Intel Celeron N4000 ou N4100 pour le premier, tandis que le second possède une puce Intel Pentium Silver N5000. Le tout est couplé à 8 Go de SDRAM double canal et 64 à 128 Go de stockage eMMC en fonction du modèle.

Si la capacité de la batterie n’est pas indiquée, il est précisé que l’autonomie attendue de ces 2 Chromebook est de 12h30. De quoi satisfaire les étudiants qui ont besoin de tenir toute la journée.

Deux modèles légers

À côté de cela, Acer a également mis en avant les Acer Chromebook 11 et Chromebook Spin 11, deux modèles qui misent essentiellement sur leur petit format et leur légèreté. L’Acer Chromebook 11 propose un écran HD (disponible aussi en tactile) et ne pèse que 1,06 kg. Le Spin 11 est quant à lui un convertible doté d’un écran à 360° et pèse 1,2 kg.

Si ces poids n’ont rien d’exceptionnel par rapport aux ultrabooks actuels, il est important de remettre cela dans un contexte tarifaire : entre 229 et 329 euros.

Une connectique complète

Ces quatre Chromebook sont équipés de deux ports USB 3.1 type C Gen 1, de deux ports USB 3.1 type A et d’un lecteur de carte MicroSD. Ils disposent en outre tous d’une caméra HD, du Bluetooth 5.0 et du WiFi 802.11ac (on n’attendait bien évidemment pas de WiFi 6 sur ce genre de produit).

Prix est disponibilité

Ces quatre Chromebook seront disponibles au mois d’octobre :