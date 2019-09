La gamme Swift d’ordinateurs ultra-fins et légers d’Acer se met à jour pour cet IFA 2019. Avec cette nouvelle révision, les Swift 5 et Swift 3 profitent désormais de la dernière puce Intel de 10e génération.

L’IFA 2019 n’est pas forcément dédié aux smartphones, mais est un bon salon pour quiconque cherche à établir qu’elle sera son prochain PC portable. Razer a lancé les hostilités en présentant son nouveau Blade Stealth équipé d’une GeForce GTX 1650, mais ses compétiteurs sur le marché des ultrabook ne le laisseront pas se reposer.

Rentre ici Acer, le constructeur taïwanais qui avait déjà conquis l’IFA 2018 avec sa gamme Swift. Cette tranche d’ultraportable est vite devenue la plus fine et l’une des plus légères disponibles sur le marché. C’est celle-ci qu’elle met à jour pour l’IFA 2019.

L’Acer Swift 5 2019 se dévoile

Le nouvel Acer Swift 5 a été annoncé, et se veut une nouvelle fois extrêmement léger. Malgré son écran IPS de 14 pouces en Full HD, il ne pèse en effet que 990 grammes ! Surtout, cette nouvelle version s’équipe désormais de la 10e génération de puces Intel, jusqu’à la Core i7-1065G7. Elle pourra être couplée, selon les modèles, avec une puce graphique Nvidia GeForce MTX250 dédiée et jusqu’à 512 Go de stockage SSD.

L’ordinateur se veut ultra portable. Aussi, il ne s’équipe que d’un seul port USB type C en norme 3.1, qui supporte le Thunderbolt 3. L’appareil est également compatible avec la norme WiFi 6, et met en avant une autonomie jusqu’à 12h30. Pour la sécurité, vous pourrez toujours compter sur le lecteur d’empreintes compatible Windows Hello.

L’Acer Swift 5 sera disponible au cours du mois de novembre, à partir de 1 199 euros.

L’Acer Swift 3 2019 le suit

Rentre également en scène l’Acer Swift 3, qui lui aussi a été mis à jour. Là encore, vous pourrez compter sur les nouveaux processeurs Intel, jusqu’au Core i7-1065G7 avec le GPU Nvidia GeForce MX250 en option, et 16 Go de RAM LPDDR4. Le Thunderbolt 3 est une nouvelle fois de la partie, tout comme le Wi-Fi 6, pour une autonomie encore une fois annoncée jusqu’à 12h30.

Ce qui change est plutôt la construction du produit en lui-même. Il profite lui aussi d’un écran IPS de 14 pouces en Full HD, mais pèse cette fois-ci 1,19 kilogramme. L’appareil est également un peu plus épais.

Ceci étant… il est aussi beaucoup plus accessible. L’Acer Swift 3 sera disponible lui aussi au cours du mois de novembre, à partir de 799 euros cette fois-ci.