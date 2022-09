Les top des 3 meilleurs PC de septembre 2022 sur Frandroid

Tous les mois, Frandroid teste de nouveaux PC. Des références toutes fraiches passent ainsi régulièrement entre nos mains : l’occasion pour nous de vous partager notre avis. Voici donc les trois meilleurs PC récents en septembre 2022 : un LG, un Lenovo et un Huawei.

Nous ne testons pas que des smartphones chez Frandroid ! Les ordinateurs portables les plus récents passent également sur le banc d’essai. Nous suivons ainsi l’actualité, les dernières innovations, et cherchons à déterminer quels sont les meilleurs PC portables du moment. En cette fin d’été, que nous ont proposé les constructeurs spécialisés ?

Pour la rentrée, nous avons préparé notre top 3 des meilleurs PC testés récemment. Et pour cette cuvée, ils ont tous un point commun : une légèreté peu commune, faisant d’eux d’agréables machines nomades. Voici tout de suite les trois meilleurs ordinateurs portables en ce mois de septembre 2022.

LG gram 17 (2022) Le poids plume de 17 pouces

LG n’est pas un constructeur connu pour ses PC portables — bien plus pour ses écrans. Le constructeur coréen parvient néanmoins à livrer un produit plutôt équilibré et profitant de belles finitions. Le LG Gram 17 est un grand laptop, et là où ses compagnons de 17 pouces pèsent généralement autour des 2 kg, ce dernier est un véritable poids plume, avec seulement 1,35 kg sur la balance… c’est-à-dire autant qu’un 13 ou un 14 pouces. On apprécie aussi son bel écran en 2560 x 1600 pixels, qui montre tout le savoir-faire de LG en matière de dalle.

Côté performances, le LG Gram 17 embarque un processeur Intel de 12e génération (un i7-1260P sur notre configuration de test), qui s’en sort très bien, couplé à 16 Go de RAM LPDDR5. Il s’agit cependant d’une configuration que l’on trouve habituellement sur des ultraportables de 14 pouces. Ainsi, pour un 17 pouces, le Gram n’est pas un foudre de guerre. Il conviendra donc uniquement à ceux qui font de la bureautique et veulent un écran plus grand pour regarder leurs films et séries.

On saluera aussi la chauffe parfaitement contrôlée. Bon point aussi sur l’autonomie, d’une dizaine d’heures en utilisation mixte classique, avec surtout de la bureautique. Si vous avez le budget, il constituera une bonne machine pour un étudiant qui veut un grand écran.

Huawei Matebook E (2022) Le 2-en-1 super léger

Avec le MateBook E, Huawei a décidé de tenter son coup sur un type de produit largement dominé par Microsoft avec sa Surface, à savoir les PC/tablettes hybrides.

Pour rappel, ces machines convertibles sont des appareils 2-en-1 qui peuvent être utilisés aussi bien comme ordinateur portable que comme tablette. Côté écran, le pari est réussi : la dalle OLED de 12,6 pouces (2 560 x 1 600 pixels) est agréable, surtout qu’elle est au ratio 16:10, ce qui s’avère bien pratique pour travailler. Cette belle définition 2K, couplée à des haut-parleurs efficaces, permet aussi de profiter confortablement de ses contenus favoris, films et séries.

On apprécie le design sobre choisi par Huawei, ainsi que les dimensions très contenues, de même qu’un poids réduit (1,14 kg avec la housse), ce qui fait du MateBook E un petit PC ultraportable. À noter que l’utilisation de l’étui avec le clavier sera plus confortable au quotidien qu’un usage uniquement tablette, la faute à Windows 11.

À l’achat, vous avez le choix entre deux configurations. La plus faible, que nous ne conseillons pas, associe un i3-1110G4, 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Nous recommandons plutôt la version plus musclée avec un Intel Core i5-1130G7, 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Dans cette configuration, le MateBook E peut être une alternative intéressante à la Surface Pro 8, car il est proposé à un tarif alléchant.

Le MateBook E a cependant plusieurs points qui pêchent et qu’il faut connaitre : d’une part l’autonomie, un peu décevante, car de moins de 10 h, d’autre part la pauvreté de la connectique, qui ne propose qu’un seul port USB-C.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) Le petit ultraportable nomade

8 /10 Fiche produit Voir le test 0 ¤ Particulièrement léger

Particulièrement léger Bonnes performances

Bonnes performances Bonne autonomie et charge rapide Chauffe un peu trop

Le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon est un ultraportable… ultra léger. Avec un peu moins de 1 kg sur la balance, il fait partie des meilleurs élèves. De prime abord, on est face à un joli design, tout en rondeur, avec un châssis en alliage de magnésium. Le clavier plein format intègre des touches bien larges, avec une course très courte, ce qui est typique des ultraportables. Un bémol cependant : sur notre modèle de test, la touche Espace répondait mal et avait de toute évidence un souci. Un mauvais point donc pour Lenovo sur l’attention portée à la qualité de fabrication.

La dalle tactile IPS LCD 13,3 pouces est de qualité (2560 x 1600 pixels au ratio 16:10). Celle-ci est compatible avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais est configurée par défaut en 60 Hz. Dans sa configuration la plus élevée, le Yoga Slim 7i Carbon monte jusqu’à un SoC Intel i7-1260P, soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5, qui fait parfaitement le job.

L’autonomie atteint les 10 heures, une belle performance qui contribue à l’inscrire dans la gamme des ultraportables de 13 pouces parfaits pour travailler de façon nomade.

