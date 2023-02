Hyundai Ioniq 6 : nos 5 raisons d’acheter cette voiture électrique qui fait mieux que la Tesla Model 3

Nous avons pu tester la Hyundai Ioniq 6 et cette dernière a révélé toutes ses qualités à cette occasion. Frandroid vous recommande cette berline électrique capable d'une recharge hyper-rapide et d'une autonomie élevée, pour tenir tête à la Tesla Model 3.

Hyundai Ioniq 6 La voiture électrique à la recharge ultra rapide

Vous conseiller une voiture électrique n’est pas une mince affaire. Pour être un minimum crédible, il faut que Frandroid vous recommande un produit qui vaut le coup. Lors de notre test de la Hyundai Ioniq 6, nous avons rapidement été conquis par les performances de cette berline électrique. Au regard de ses prestations et du prix affiché, le produit a reçu la note de 8/10 et se pose en réel rival de la Tesla Model 3.

C’est donc sans surprises que l’équipe guide d’achat a inséré le produit dans les sélections suivantes :

À nos yeux, la Hyundai Ioniq 6 est l’une des meilleures voitures électriques de ce début d’année et en voici les raisons.

Pourquoi acheter la Hyundai Ioniq 6 ?

Bien entendu, investir dans une voiture électrique ne se fait pas à la légère, étant donné le budget à allouer. Avant de se lancer pleinement dans ce processus, nous vous conseillons aussi de lire la fiche technique complète de la Hyundai Ioniq 6. En effet, il peut être complexe de choisir une voiture tant les versions et leurs prix diffèrent.

Pour sa recharge ultra-rapide

Avec sa voiture électrique, Hyundai promettait surtout de beaux résultats au niveau de sa charge. Lors de notre essai, nous avons pu constater des performances assez impressionnantes. Dans les faits, celle-ci passe de 10 à 80 % en seulement 18 minutes, grâce à une puissance maximale annoncée à 239 kW. Comprenez donc qu’en 4 minutes de charge, cette voiture électrique est capable de récupérer jusqu’à 100 km d’autonomie sur le cycle WLTP. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 réclame environ 30 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Pour sa consommation mesurée

Outre la recharge très rapide, la Hyundai Ioniq 6 se distingue aussi par sa consommation très mesurée. Si le constructeur annonce 14 kWh / 100 km, nous sommes montés à 15,7 kWh / 100 km pendant notre essai. Cela va de pair avec une autonomie théorique mesurée à 614 WLTP. Bien entendu, cela dépend surtout de vos conditions de circulation et de la route empruntée. La batterie de 77 kWh dans sa version Propulsion offre ainsi de bonnes perspectives.

Pour son confort de conduite

D’emblée, la voiture électrique présente des lignes sportives et une certaine idée du luxe. Certes, il s’agit d’une berline, mais celle-ci offre beaucoup d’espace en son sein. Le choix des matériaux ainsi que l’espace laissé aux passagers, surtout à l’avant, est très agréable. On peut regretter un coffre de 401 litres qui est l’un des plus petits dans sa catégorie. En conduite, le comportement sur l’asphalte est idéal. La montée en puissance est bonne, comme la prise de virage. Enfin, vous avez droit à plusieurs aides pour la conduite, dont une conduite autonome de niveau 2 qui n’a jamais été prise à défaut.

Hyundai Ioniq 6 : le bémol à connaître

Si notre test de la Hyudai Ioniq 6 est dithyrambique, il faut cependant faire quelques concessions. Sur cette voiture électrique, cela se situe au niveau du système d’infodivertissement. Ce dernier est composé de trop nombreux sous-menus et la tentation sera grande de s’en passer, tout simplement. Dans cette veine, le planificateur d’itinéraire est, lui aussi, décevant puisque les précisions de trajets ne sont pas très bonnes.

Il faut faire une confiance aveugle en votre voiture pour savoir à quel niveau d’autonomie vous arriverez à votre étape. Heureusement, ce sont deux éléments qui peuvent être corrigés par des mises à jour OTA (over-the-air) à distance. Dans le détail, on peut aussi regretter ce coffre assez réduit ou encore l’incompatibilité de la voiture avec le réseau de Superchargeurs Tesla.

Achetez la Hyundai Ioniq 6 si vous avez besoin :

D’une voiture électrique qui se recharge très… très vite

D’une voiture électrique qui maîtrise sa consommation

D’une voiture dotée d’une grande autonomie

D’une voiture électrique très agréable à conduire

D’un système d’infodivertissement très simple (mais un peu trop)

N’investissez pas la Hyundai Ioniq 6 si :

Vous avez besoin d’un grand coffre

Vous adorez les infotainement évolués

Vous transportez souvent des grands adultes à l’arrière

Retrouvez l‘essai complet de la Ioniq 6 sur route pour tout savoir.

En termes de prix, la Hyundai Ioniq 6 débute à partir de 52 300 euros dans sa finition Intuitive. Si vous voulez celle avec la finition Executive et en version Propulsion, comptez 60 900 euros.



