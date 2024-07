Nintendo Switch : 7 jeux parfaits pour vos vacances cet été

C'est l'été, et que vous soyez déjà en vacances ou bien que celles-ci approchent, vous avez peut-être envie de vous détendre sur votre Nintendo Switch. La rédaction de Frandroid a pensé à vous : voici nos 5 jeux favoris à faire cet été.

La Nintendo Switch est une console de jeu portable qui a l’avantage de pouvoir vous suivre partout. Cet été, elle sera votre meilleure alliée, que ce soit pour faire passer plus vite les trajets de train, de voiture (pas si vous êtes au volant…), ou bien de vous divertir sur votre lieu de villégiature. Une petite partie à l’ombre dans le transat, au bord de la piscine, ou bien un soir d’orage… on ne sait jamais !

Bien sûr, si vous avez une Switch, vous connaissez déjà les fameux Zelda TOTK, Mario Kart 8, Animal Crossing : New Horizons, Pokémon Violet & Écarlate…. qui sont tous d’excellents jeux, des incontournables de la Switch que nous vous recommandons chaudement si vous n’y avez pas encore joué. Mais le catalogue de jeux de la Switch ne se résume pas qu’à ces best-sellers, loin de là ! Il regorge de pépites, plus ou moins récentes. Nous avons sélectionné ici les jeux que nous avons préférés à la rédaction et qui seront parfaits pour vos vacances. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts. Let’s go !

Tchia

Tchia, tout juste débarqué sur la Switch, prend place dans un vaste monde ouvert largement inspiré de la Nouvelle-Calédonie. Vous incarnez donc la jeune Tchia, partie à la recherche de son père dans un riche archipel tropical, avec l’aide de pouvoirs bien particulier. De l’action, beaucoup d’exploration et une ambiance solaire : l’idéal pour cet été.

Vous pouvez lire l’avis de nos collègues de Numerama, qui lui avaient accordé un 8/10.

Paper Mario : La Porte Millénaire

Le dernier Paper Mario est paru en mai dernier. La Porte Millénaire est un portage du jeu du même nom, sorti originellement sur GameCube en 2004. Il fait honneur à sa franchise, avec un game design des plus jolis et un gameplay toujours inventif. Le système de combat au tour par tour est notamment très réussi. Si vous avez envie d’un nouveau Mario pour cet été, c’est une bonne option.

Little Kitty Big City

Jolie surprise de ce printemps sur Switch, Little Kitty Big City vous octroiera quelques heures de bonheur. Vous y incarnez un petit chat noir tombé de son coin de sieste favori sur un bord de fenêtre près du vide (…), perdu dans la grande ville. Vous devrez ainsi parvenir à rentrer chez vous. Pas prise de tête, mignon, avec une bonne dose d’humour, ce titre est idéal à faire en toute détente dans le jardin.

Prince of Persia : The Lost Crown

Prince of Persia : The Lost Crown est une tentative d’Ubisoft de relancer la célèbre franchise. Résultat : adieu la 3D, bonjour les plateformes. À la clé, un Metroidvania bien sympathique pour ceux qui aiment les combats dynamiques et pas si simples.

Nos collègues de Numerama ont donné leur avis sur ce jeu, avec un 8/10 à la clé.

Hob : The Definitive Edition

Un petit jeu peu connu, sorti il y a déjà plusieurs années sur Switch, et fort d’un gameplay pourtant très inventif. À tel point que notre rédacteur en chef Omar ne tarit plus d’éloges sur lui depuis sa sortie. Dans Hob, vous devrez résoudre tout un tas d’énigmes et de puzzles pour progresser. Avec une jolie direction artistique et une ambiance sonore réussie, pour ne rien gâcher. Notez qu’une démo est disponible sur l’e-shop Nintendo.

A Short Hike

Envie de vous détendre, de vous vider la tête ? On vous conseille de prendre l’air et d’aller marcher en pleine nature. Alternative : faire la même chose, mais sur Switch. Dans A Short Hike, vous incarnez un oiseau trognon que vous devrez mener au sommet d’une montagne. Une petite expérience d’exploration paisible à l’ambiance Animal Crossing bien sympathique.

Tools Up!

Vous avez adoré hurler sur votre moitié qui ne découpait pas la salade assez vite dans Overcooked ? Tools Up! vous permettra de remettre le couvert, cette fois en simulant une rénovation d’intérieur. Pas sûr que votre couple y survive, mais votre été sera animé. Parfait si vous cherchez un jeu en coop qui sort un peu de l’ordinaire. Une démo est disponible.

Quelques accessoires indispensables

Pour emmener votre Switch en voyage, on vous recommande très fortement de vous munir d’une housse de transport, pour trimballer à la fois votre Switch, son chargeur et vos cartouches de jeux. On vous recommande la solide housse Orzly, un must-have.

Si vous avez besoin d’écouteurs à utiliser avec votre console, rendez-vous sur notre guide dédié. Nous avons également une sélection de manettes spéciales Switch.

