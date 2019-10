Les iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max sont de superbes appareils et vous venez de vous on offrir un. Mais comment bien le protéger avec une coque, lui offrir le chargeur sans-fil ou les écouteurs qu’il mérite ? Voici 5 accessoires indispensables qui fonctionnent avec les derniers téléphones d’Apple.

Les iPhone 11 sont désormais disponibles et encore une fois cette cuvée 2019 impressionne à bien des égards, en témoigne notre test de l’iPhone 11 Pro Max. Si vous avez craqué pour les nouveaux fleurons d’Apple, vous vous posez certainement maintenant la question des accessoires.

Faut-il une coque pour le protéger des chutes ? Comment profiter de la charge sans-fil, quels sont les écouteurs les plus appropriés ? Faut-il une batterie externe ? Nous avons fait le tri pour vous proposer les accessoires pour accompagner votre nouvel iPhone.

La coque que votre iPhone mérite

En matière de protection, il y a plusieurs écoles. Ceux qui veulent quelque chose de discret, ceux qui veulent quelque chose d’esthétique ou ceux qui veulent quelque chose à toute épreuve. En choisissant la coque transparente officielle d’Apple vous trouverez un bon compromis… à 45 euros. C’est finalement assez cher payé pour une coque en plastique. Nous vous conseillons plutôt de vous tourner vers la Mod NX de Rhinoshield. Elle vous coûtera 15 euros de moins, mais avec le même équilibre. Elle est disponible pour les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Retrouvez la coque Rhinoshield pour iPhone 11 à moins de 30 euros

Retrouvez la coque Rhinoshield pour iPhone 11 Pro à moins de 30 euros

Retrouvez la coque Rhinoshield pour iPhone 11 Pro Max à moins de 30e

Protéger l’écran de son iPhone

Ces coques protégeront le téléphone, mais pas l’écran. Il faudra investir dans une protection supplémentaire. Plus qu’à protéger des impacts directs, c’est votre coque qui assurera ce travail, ces protections servent surtout à éviter les rayures directement sur l’écran du smartphone qui est bien plus difficile à remplacer. Mieux vaut rayer un film amovible, et en changer quand les accrocs deviennent trop visibles. Nul besoin d’investir des sommes importantes pour cela.

Toutes se valent à peu près, vous avez donc l’embarras du choix. On conseille toute de même d’acheter un lot de 3 ou 4 vitres qui vous permettra de tenir une bonne année. Ce lot de vitres Omoton a le mérite d’être livré avec un applicateur afin d’aligner parfaitement la vitre avec votre terminal. Il est disponible pour les trois iPhone et coûte moins de 10 euros.

Retrouvez les vitres de protection pour iPhone 11 à moins de 10 euros

Retrouvez le lot de vitres pour iPhone 11 Pro à moins de 10 euros

Retrouvez le lot de vitres pour iPhone 11 Pro Max à moins de 10 euros

Le chargeur sans fil de votre iPhone

Cela fait maintenant quelques années qu’Apple propose de la charge sans fil Qi (prononcez Tchi) sur ses iPhone. Beaucoup plus pratique qu’un câble, et pouvant prendre la forme d’un dock que l’on posera sur son bureau ou sa table de nuit, elle permet de recharger son téléphone sans fil à la patte. Vous avez deux options : un chargeur type « Pad » sur lequel le téléphone est posé à plat, ou un « Stand » qui maintiendra votre téléphone à la verticale pour jeter un œil aux notifications.

« À plat », nous conseillons ce chargeur Belkin de 10W qui fonctionnera avec tous les iPhone 11 (et X et XS et XR) ainsi que les AirPods si vous avez un boîtier de recharge sans fil. C’est une solution de qualité qui n’est pas excessivement chère pour profiter de la flexibilité de la technologie.

Retrouvez la station de recharge sans fil Belkin à moins de 30 euros

Si vous cherchez un stand pour smartphone Apple on vous conseille de regarder chez… Google. Notre préféré est le Pixel Stand, sorti en même temps que les Pixel 3, discret, mais joli, tout doux et délivrant une puissance de 10W. Il fonctionnera à merveille avec tous les appareils compatibles Qi dont les iPhone bien évidemment. En revanche, comme la quasi-totalité des docks, il ne pourra pas recharger les AirPods, les bobines étant trop hautes pour alimenter le petit boîtier des écouteurs.

Retrouvez le Google Pixel Stand à moins de 80 euros

Les meilleurs écouteurs pour votre iPhone

Ce sont les AirPods. Les écouteurs True Wireless d’Apple sont spécialement pensés pour fonctionner avec les iPhone. On le comprend très vite, dès le premier appairage : on ouvre le boîtier près de son iPhone. Et voilà, c’est tout. Les deux produits sont liés. C’est d’une simplicité effarante. Ils reprennent l’esthétique Apple, permettent d’utiliser Siri et se rechargent via Lightning, ou sans fil si vous optez pour le boîtier compatible. C’est un « must have » pour tous les possesseurs d’iPhone.

Retrouvez les AirPods 2 avec recharge sans fil à moins de 230 euros

Retrouvez les AirPods 2 à moins de 180 euros

La meilleure montre pour accompagner votre iPhone

S’il vous reste quelques deniers après l’achat de votre iPhone et que vous aimez les montres connectées, il n’y a qu’un choix à faire : l’Apple Watch. Si d’autres marques proposent de très bonnes smartwatch, c’est bel et bien Apple qui propose l’objet le plus raffiné, aussi bien en termes esthétiques que pratiques. Accessoire idéal pour les sportifs et tous les amateurs de « Quantified Self », elle permet également d’avoir à sortir moins souvent son téléphone de la poche. Comme pour les AirPods l’appairage est particulièrement simple, c’est une fois encore toute la magie de l’écosystème Apple.

Plusieurs modèles sont disponibles, si vous avez du budget, vous pouvez opter pour la dernière version, l’Apple Watch 5, mais les versions 3 et 4 restent intéressantes si vous souhaitez limiter les coûts. On vous déconseille de choisir un modèle antérieur en revanche, vous perdrez de trop nombreuses fonctionnalités.

Retrouvez l'Apple Watch 5 à partir de 479 euro

Retrouvez l'Apple Watch 4 à partir de 419 euro

Retrouvez l'Apple Watch 3 à partir de 329 euro