iPhone 13 : coque, chargeur sans fil, notre sélection d’accessoires disponibles

L'iPhone 13 reste au catalogue Apple tandis que ses déclinaisons se trouvent désormais en reconditionné. Vous souhaitez bien équiper votre nouvel iPhone sans vous ruiner ? Découvrez notre sélection des meilleurs accessoires pour le smartphone.

Certes l’iPhone 13 date de l’année précédente, mais le smartphone reste au catalogue Apple. Au regard de son prix ainsi que de ses prestations, c’est même le meilleur iPhone disponible en ce moment. Si vous avez cédé à la fiche technique de l’iPhone 14 pas de panique, nous avons aussi une sélection dédiée aux accessoires pour le smartphone. Pour ceux qui souhaient en apprendre plus sur leur nouveau smartphone, nous vous conseillons la lecture de notre test de l’iPhone 13.

Faut-il une coque pour le protéger des chutes ? Comment profiter de la charge sans-fil, quels sont les écouteurs les plus appropriés ? Faut-il une batterie externe ? Nous avons fait le tri pour vous proposer les accessoires pour accompagner votre nouvel iPhone.

Quelle coque de protection pour votre iPhone 13 ?

En matière de protection, il y a plusieurs écoles. Ceux qui veulent quelque chose de discret, ceux qui veulent quelque chose d’esthétique ou ceux qui veulent quelque chose à toute épreuve. Pour ce faire il existe un choix assez vaste de coques en tout genre. Le premier choix qui s’offre à vous est de prendre une coque compatible MagSafe commercialisée par Apple. Vous pourrez ainsi bénéficier de la charge sans fil en toute tranquillité et d’un panel de couleurs assez large.

Pour ceux en quête d’une protection pour votre iPhone 13 tout en ne faisant aucune concession sur le style, il est possible de se tourner vers la marque spécialisée Rhinoshield. Cette dernière propose bon nombre de collaborations que ce soit Naruto, OnePiece ou encore les équipes de NBA afin de s’adapter à vos goûts. Attention toutefois, la plupart des coques issues de collaboration ne sont pas compatibles MagSafe.

Quel verre de protection pour l’écran de votre iPhone 13 ?

Ces coques protégeront le téléphone, mais pas l’écran. Il faudra investir dans une protection supplémentaire. Plus qu’à protéger des impacts directs, c’est votre coque qui assurera ce travail, ces protections servent surtout à éviter les rayures directement sur l’écran du smartphone qui est bien plus difficile à remplacer. Mieux vaut rayer un film amovible, et en changer quand les accrocs deviennent trop visibles. Nul besoin d’investir des sommes importantes pour cela.

Toutes se valent à peu près, vous avez donc l’embarras du choix. On conseille toute de même d’acheter un lot de 3 ou 4 vitres qui vous permettra de tenir une bonne année. Voici le verre trempé de chez ESR qui est compatible iPhone 13, 13 Pro et iPhone 14. La mise en place est simple avec l’équipement nécessaire pour placer la vitre sans bulles.

Quel chargeur sans fil pour votre iPhone 13 ?

Cela fait maintenant quelques années qu’Apple propose de la charge sans fil Qi (prononcez Tchi) sur ses iPhone. Beaucoup plus pratique qu’un câble, et pouvant prendre la forme d’un dock que l’on posera sur son bureau ou sa table de nuit, elle permet de recharger son téléphone sans fil à la patte. Vous avez deux options : un chargeur type « Pad » sur lequel le téléphone est posé à plat, ou un « Stand » qui maintiendra votre téléphone à la verticale pour jeter un œil aux notifications.

« À plat », nous conseillons ce chargeur Belkin de 10W qui fonctionnera avec tous les iPhone 13 ainsi que les AirPods si vous avez un boîtier de recharge sans fil. C’est une solution de qualité qui n’est pas excessivement chère pour profiter de la flexibilité de la technologie.

Quel adaptateur de secteur pour iPhone 13 ?

La première chose que vous devriez faire en commandant votre nouvel iPhone 13, c’est acheter également un adaptateur secteur. En effet, depuis l’iPhone 12, Apple n’en fournit plus. Seul un câble Lightning d’un mètre est intégré dans la boite. Pour profiter au mieux de votre téléphone, vous avez le choix soit prendre un chargeur Apple officiel, soit se tourner vers un appareil compatible avec la norme PPS.

Le choix le plus logique est bien entendu le bloc secteur officiel d’Apple. Tout simple, il fournit 20 W et dispose d’un seul port USB-C.

Quels sont les autres accessoires à choisir pour son iPhone 13 ?

Les quelques éléments ci-dessus, sont considérés comme indispensables pour le bon fonctionnement de votre téléphone. Sur les accessoires qui suivent, il est possible d’investir pour améliorer votre confort quotidien.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).