Alors que les opérateurs se contentent généralement de recycler encore et encore les mêmes offres promotionnelles. Cette semaine deux nouveaux forfaits ont fait leur apparition chez B&You et RED by SFR. Ils ont la particularité d’être proposés à 5 euros. Qu’ont-ils dans le ventre ? On fait le point pour vous aider à choisir le meilleur.

C’est assez rare pour être remarqué : cette semaine a vu naître deux nouveaux forfaits à bas coût dans le cadre de lancement d’offres en « série limitée ». Bouygues a lancé les hostilités avec son forfait B&You à 4,99, SFR a répondu au coup de semonce avec son offre RED à 5 euros tout rond. Si les deux sont proposées au même prix, elles ne proposent pas les mêmes choses. Laquelle choisir ? Vous allez voir que le choix n’est pas très difficile, mais qu’il y a aussi quelques subtilités.

La voix et les SMS

Si les deux offres proposent les SMS illimités (vers la France Métropolitaine), la voix n’est pas logée à la même enseigne. Chez Bouygues, vous ne disposerez que de deux heures d’appel alors que RED propose de l’illimité. Pas vraiment de débat sur ce point RED fait mieux et propose en plus les MMS illimités.

En revanche, il est possible d’opter pour un forfait bloqué chez Bouygues. Cela peut être un avantage si l’on veut limiter l’utilisation de la ligne, par exemple pour ses enfants. Les deux forfaits sont utilisables en Europe. Notez toutefois que les appels depuis la France vers l’UE et les DOM sont en option chez RED.

Vainqueur : RED by SFR

Les données en France et en Europe

5 euros pour 5 Go, 5 Go pour 4,99 euros. Même prix, même quantité, égalité ? Pas exactement. La différence se fait sur les usages en Europe. Bouygues permet d’utiliser la totalité de l’enveloppe dans l’Union européenne et les pays limitrophes comme Andorre, mais pas la Suisse. SFR de son côté ajoute 4 Go pour l’étranger, en plus des 5 Go en France. Mais Andorre n’est pas inclus.

Sur le hors-forfait, SFR opte – en France – pour une facturation automatique par palier de 2 euros pour 100 Mo de données, soit 2 centimes le Mo dans la limite de 4 recharges par mois. Autrement dit, vous ne pouvez faire que 8 euros de hors-forfait. Dans l’Union, c’est plus simple : 5 centimes/Mo. En dehors de l’UE, il vaut mieux consulter la grille tarifaire avant de partir.

Bouygues est d’une certaine façon plus cher. Si le prix au Mo est identique, les paliers sont bien supérieurs. Dès le dépassement du forfait, Bouygues vous facture d’emblée 25 euros à raison de 0,05 euro, ce qui vous donne donc une enveloppe de 500 Mo supplémentaire. L’opérateur laisse toutefois la possibilité d’appliquer un fair-use : pas de hors-forfait, mais un débit drastiquement réduit. Cette dernière option est presque toujours à préférer. Il faudra penser à l’activer dans les options du compte.

Vainqueur : RED by SFR

Le réseau

Sur la qualité du réseau. Les deux opérateurs couvrent 99% de la population pour la voix et les données si l’on en croit l’ARCEP. La couverture du territoire est également similaire (94% pour Bouygues, 95 pour SFR). En revanche, dans le détail, la population profitant d’une « bonne couverture » selon les critères de l’ARCEP est supérieure chez SFR avec 90% contre 86 chez Bouygues dans le cas de la voix. Sur les données, la couverture 4G est identique, mais de 3 points supérieurs pour SFR en 3G (93% du territoire contre 96).

Pour ce qui est de la qualité du réseau au sens large, Bouygues est en revanche devant. En moyenne, et toujours selon l’ARCEP, Bouygues offre des débits 4G descendants de 31 Mb/s tandis que SFR atteint 28 Mb/s. Dans les centres urbains, vous ne sentirez aucune différence. Bouygues est en revanche légèrement meilleur sur les routes, les lignes de TGV et le métro.

Vainqueur : Bouygues, d’une courte tête

Vous pouvez consulter la couverture près de chez vous grâce au site Mon Réseau Mobile s’appuyant sur les données du régulateur des télécommunications. Nous avons également un article pour vous expliquer quel est le meilleur opérateur mobile.

Red by SFR a la meilleure offre à 5 euros, mais…

Après avoir analysé les principaux critères, il ne fait guère de doute que SFR en donne plus pour le même prix. Enfin 1 centime de plus par mois. L’offre à 5 euros est plus polyvalente et pourra convenir aussi bien à un jeune qu’à un adulte qui consomme peu de données mobiles. Bref, RED by SFR est actuellement la meilleure offre à 5 euros par mois.

Bouygue a en revanche l’avantage d’offrir la possibilité d’un forfait bloqué, ce qui peut être très pratique pour ouvrir une ligne à ses enfants. Il faut également noter que l’abonnement B&You inclut plus d’options… dont le double appel et la messagerie vocale visuelle. Elles sont facturées chacune 2 euros par mois chez Red…

Les appels depuis la France vers l’Union européenne sont inclus chez Bouygues (sauf si forfait bloqué), ce n’est pas le cas chez RED, l’option est à un euro par mois. Ainsi, si ces options sont importantes à vos yeux et que vous ne souhaitez pas payer de supplément Bouygues peut éventuellement être plus intéressant.

S'abonner au Forfait RED à 5 euros

S'abonner au Forfait B&You à 4,99 euros

Si vous êtes à la recherche d’une offre avec plus de données ou d’options, vous pouvez utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile en fonction de vos besoins.

