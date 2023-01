Notre top 3 des meilleurs PC portables de l’année 2022

2022, c'est fini ! Avec la nouvelle année, c'est l'occasion rêvée de faire le point et de choisir les trois meilleurs PC portables qui nous ont marqué cette année à la rédaction. Pour 2022, c'est du côté d'Asus, d'Apple et de Lenovo qu'il fallait regarder.

L’année 2022 a été riche sur bien des points du côté de la tech. Pour les PC portables, elle a notamment vu l’arrivée officielle des écrans pliables, ainsi que de nouvelles générations de puces telles que la 12e génération, très réussie chez Intel, ou la M2 chez Apple. Il aura aussi fallu noter que, comme tout, les prix ne sont pas à la baisse… mais plutôt en augmentation.

Cette année était clairement celle des ultrabooks : les trois meilleurs PC de cette année en sont tous. On notera d’ailleurs que ceux-ci sont de plus en plus puissants, avec une chauffe toujours mieux maitrisée.

Nous avons récompensé tout un tas de produits tech cette année : retrouvez-les tous dans notre palmarès des Frandroid Tech Awards.

Asus Zenbook S 13 Oled (UM5302) Le top de l'ultrabook

Le Zenbook S 13 Oled a tout ce qu’il faut de l’ultraportable parfait. Fin, léger, looké, le poids plume d’Asus ne mesure que 1,49 cm au point le plus épais. Il est le compagnon parfait de tout nomade puisqu’il ne pèse que 1,096 kg. Très joli, tout en aluminium, avec un vaste clavier et un trackpad étendu le plus possible, il encourage à fond la productivité mobile.

Mais là où Asus se démarque, surtout sur cette tranche de prix, c’est sur l’écran. La dalle OLED en 2880 × 1800 pixels, tactile, est particulièrement bien équilibrée, en plus d’être facilement réglable selon ses besoins. Mais le Zenbook se démarque aussi sur ses performances, étonnamment bonnes : le Ryzen 7 6800U fait parfaitement le job et grâce au chipset graphique AMD Radeon 680M, vous pourrez lancer un certain nombre de tâches un peu exigeantes, notamment certains jeux… le tout en évitant la chauffe.

L’ultrabook d’Asus est également satisfaisant sur l’autonomie, qui atteint la journée si on fait les bons réglages. Bien entendu, on notera quelques points noirs ici ou là, tels que l’emplacement des haut-parleurs sous le châssis, ou l’absence des 90 Hz pour le rafraichissement.

Reste qu’en prenant tous ces points en considération, le Zenbook S13 Oled est LE modèle à recommander pour celles et ceux qui cherchent un ultraportable sous Windows.

Apple MacBook Air 2022 M2 Le meilleur PC portable de l'année

Cela fait maintenant des années qu’Apple perfectionne son célèbre MacBook Air. Et force est de constater que la marque à la pomme a atteint une certaine maturité avec l’édition 2022, baptisée MacBook Air M2. Il faut dire que la firme avait fait un pas de géant en 2020 avec l’introduction des processeurs ARM.

En 2022, le M2, digne successeur du M1, fait donc encore plus fort, tant en termes de puissance, que de chauffe et d’autonomie. Le rapport performance/autonomie est tout simplement le meilleur de sa gamme. Dépourvu de ventilateurs, le MacBook Air est ainsi parfaitement silencieux. C’est la machine parfaite pour travailler : le clavier et le Touchpad ont atteint un excellent niveau de finitions et de confort. Il en est de même pour la qualité du châssis alu, qui se rapproche à présent du design des MacBook Pro et le place sur une gamme premium. L’appareil n’est cependant pas exempt de défaut : la nouvelle encoche sur l’écran n’est pas des plus agréables, et elle nous prive de Face ID. Méfiance aussi sur la résistance de la peinture des coloris foncés.

Si vous voulez un Mac, vous ne ferez clairement pas d’erreurs en choisissant le dernier-né d’Apple. Mais il faudra par contre y mettre le prix, puisque la firme a drastiquement augmenté ses tarifs. Il s’agit certes du meilleur PC portable de 2022, en le considérant uniquement pour ce qu’elle est, le consommateur devra cependant faire son choix à l’aune de la présence du MacBook Air M1, qui peut être tout aussi intéressant.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13IAP7) L'équilibre chez Lenovo

Un design au top

Un design au top Un poids plume inégalé

Un poids plume inégalé Bonnes performances du SoC Intel

Le Yoga Slim 7i Carbon de Lenovo porte bien son nom. Pesant moins d’un kilo, il est aussi particulièrement fin et compact avec sa petite dalle de 13,3 pouces. Lenovo réussit l’exploit de marquer des points partout : un design et un châssis de qualité, un clavier et un pavé tactile agréables, un écran fluide, de très bonnes performances et une autonomie satisfaisante.

L’écran IPS de 2560 × 1600 pixels s’avère excellent pour une utilisation web, et profite d’un agréable taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est également tactile — bien que ce modèle ne soit pas transformable comme tant d’autres de Lenovo. Grâce à son SoC Intel de 12e génération (i5 i5-1240P ou i7-1260P selon les configurations), le Slim 7i Carbon est sur tous les fronts. L’autonomie, quant à elle, peut monter jusqu’à 10 heures maximum, ce qui est vraiment honorable pour un PC aussi fin.

En bref, Lenovo a livré en 2022 un PC nomade et haut de gamme particulièrement bien équilibré.

