Les 2 meilleurs PC portables de février sur Frandroid

Le top PC du mois est là ! Notre équipe a testé différents PC portables en ce début d’année. Voici les meilleurs ordinateurs, ceux qui ont réussi à se démarquer.

Smartphones, tablettes, montres connectées, casques et écouteurs, TV, voitures, scooters et vélos électriques… mais aussi et toujours les ordinateurs portables : nombreux sont les produits tech à passer entre nos mains expertes. Il existe pléthore de modèles de laptops qui sortent tous les mois, entre les ultraportables, les PC gamer, les ordinateurs hybrides, les Chromebooks… on ne saurait presque plus où donner de la tête.

C’est pourquoi, tous les mois, on fait un petit bilan pour vous en mettant en avant les meilleurs ordinateurs que nous avons pu tester. Après vous avoir dévoilé les meilleurs PC portables de l’année 2022 selon nous, ce mois-ci, on se concentre sur les nouvelles versions de laptops qui ont déjà fait leurs preuves et qui assoient une fois de plus leur position.

Lenovo Legion 5 Pro (16IAH7H) La référence gaming chez Lenovo

On l’annonce de suite : le Lenovo Legion 5 Pro s’impose comme la bonne référence niveau gaming à un tarif abordable (pour ce type de produit !). Son itération la plus récente, que nous avons donc testé, ne présente certes que peu de changements, mais la formule est toujours bonne, avec des composants récents.

Le châssis plastique est resté le même : il est sobre et bien construit. Idem pour le clavier et le touchpad qui sont tous deux agréables et précis. Le PC portable gamer de Lenovo reconduit son écran au format 16:10 avec une diagonale de 16 pouces et une belle définition WQXGA (2560 x 1600 pixels). Ce dernier offre une superbe luminosité maximale de 520 cd/m² et un rafraîchissement de 165 Hz, largement appréciable pour le gaming, et est compatible Nvidia G-Sync.

En termes de connectique, le Legion 5 Pro est très généreux, avec tout ce qu’il faut pour tout le monde : de l’USB-A, de l’USB-C en Thunderbolt 4, mais aussi un port HDMI et un RJ45.

C’est surtout sur ses excellentes performances que le Legion 5 Pro se démarque. Dans la version 16IAH7H que nous avons pu tester, se cachent une puce Intel Core i7-12700H et une GeForce RTX 3070 Ti. Autant dire que ce couple n’aura aucun mal à faire tourner tous les jeux les plus récents, sans compter que le modèle abrite 32 Go de RAM, donc le multitâche ne sera pas un souci non plus.

Si vous cherchez un PC portable avec un grand écran, performant autant sur le gaming que la productivité, le tout a moins de 2 000 euros, vous pouvez foncer.

Pour davantage de détails, notre test du Lenovo Legion 5 Pro 2022 est disponible.



Microsoft Surface Pro 9 (Intel) Microsoft peaufine sa formule

Année après année, modèle après modèle, Microsoft peaufine sa formule de PC hybride avec la Surface Pro. Cette dernière version n’innove certes pas outre mesure, mais tient toujours la dragée haute en matière de PC transformable. Dans ce domaine, le géant de Redmond est roi.

La Surface Pro 9 peut ainsi prendre la forme d’une grande tablette de 13 pouces, ou bien d’un PC ultraportable quand elle est reliée à son clavier. Les bordures de l’écran sont fines, la charnière permet toutes sortes de configurations, et la dalle bénéficie d’une belle fluidité grâce à un rafraichissement à 120 Hz (pour la version Intel, pas pour la version ARM). Les finitions sont parfaites, rien à redire, le produit respire le côté « premium ».

Malheureusement, Microsoft est toujours un peu chiche sur les accessoires : la Surface n’est pas livrée nativement avec le clavier et son excellent stylet Surface Slim Pen 2. Il faudra rajouter 179 euros pour ces accessoires quasi indispensables pour profiter à fond de l’expérience Surface.

Avec un Intel Core i5 1235U et 8 Go de RAM, la Surface Pro 9 est proposée à partir de 1 200 euros. Elle est toujours convaincante sur les performances grâce à son processeur de 12e génération, un peu moins sur l’autonomie, puisqu’elle ne tiendra pas la journée. Il s’agit néanmoins de la machine idéale pour celles et ceux qui sont à la recherche de flexibilité, de performances et d’un produit fiable et pérenne.

Retrouvez notre test de la Surface Pro 9 pour vous faire une idée plus précise de ce format 2-en-1.



