LG profite de cette édition 2019 de l’IFA pour annoncer trois nouveaux moniteurs Gaming. Rattachés à sa gamme UltraGear, ces derniers profitent de spécificités alléchantes et de fréquences de rafraîchissement élevées. De quoi conforter le fabricant coréen sur le marché du moniteur PC.

À Berlin, LG a annoncé trois nouveaux écrans : les UltraGear 27GN750, 27GL850 et 38GL950G. Positionnés sur le haut de gamme, ils disposent de fréquences de rafraîchissement allant de 144 à 244 Hz et de spécifications intéressantes sous réserve de tarifs que l’on espère raisonnables. Pour l’heure, le constructeur n’a pas encore communiqué les prix de ces nouvelles références, présentées hier, mais l’on apprend qu’elles seront lancées en Amérique du nord et en Europe sur le quatrième trimestre 2019.

Des écrans Full HD, QHD et WQHD+

Les trois nouveaux moniteurs de LG profitent de fiches techniques bien distinctes. Le UltraGear 27GN750, certainement le plus abordable du trio, est un écran 27 pouces IPS capable d’un temps de réponse de 1 ms gris à gris pour une fréquence de rafraîchissement fixée 244 Hz (avec support G-Sync). Cette dalle, Full HD (1920 par 1080 pixels), profite en outre d’une luminance maximale de 400 nits lui ouvrant les portes du standard HDR10. Elle est par ailleurs capable de couvrir 99 % du spectre sRGB.

Viennent ensuite les 27GL850 et 38GL950G. Le premier est également basé sur une dalle de 27 pouces certifiée HDR10, mais l’on passe cette fois à une technologie Nano IPS (via le procédé NanoCell intégré par LG à certains de ses téléviseurs) et à une définition QHD (2560 par 1440 pixels). La luminosité de l’écran est en revanche plus faible (350 nits) et sa fréquence de rafraîchissement maximale est rabaissée à 144 Hz. Le second, de 37,5 pouces, arbore la définition la plus élevée de ce triptyque (WQHD+), pour un format étiré en longueur. Il profite par ailleurs d’une certification VESA DisplayHDR 400, grâce à une luminosité de 450 nits, et atteint le seuil des 175 Hz, visiblement via une fonctionnalité d’overcloking.

Les LG UltraGear 27GL850 et 38GL950G profitent enfin tous deux d’un temps de réponse fixé à 1 ms, d’une compatibilité G-Sync, et peuvent couvrir à 98 % le standard DCI-P3 et à 135 % le spectre sRGB, est-il précisé.