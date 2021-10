AirPods 3 : date de sortie, prix, rumeurs… ce que l’on sait sur les futurs écouteurs sans fil d’Apple

Alors que les AirPods 3 devraient être annoncés prochainement, on fait le point sur les rumeurs : nouveau design, meilleure autonomie, format revu et corrigé, date de sortie...

En mars 2019, Apple présentait officiellement sa deuxième génération d’AirPods. Une deuxième version qui ne brillait pas par son nombre incroyable de nouveautés. La firme a surtout profité de cette mise à jour pour proposer un boîtier compatible avec la charge sans fil, mais également une meilleure autonomie durant les appels ainsi que l’activation de Siri à la voix.

Deux ans et demi plus tard, on est toujours sans nouvelles de la version suivante des écouteurs sans fil d’Apple, les AirPods 3. Pourtant, à en croire certains bruits de couloirs, ceux-ci seraient lancés dans les prochains mois, avant la fin de l’année 2021. Et contrairement aux AirPods 2 de 2019, ils profiteraient de mises à jour majeures, non seulement en matière de design, mais également de fonctionnalités.

On fait le point sur les rumeurs et les principales nouveautés attendues pour les AirPods 3.

Un nouveau design pour les AirPods 3

Il s’agit là de la principale nouveauté attendue pour les futurs AirPods 3. Alors que la deuxième génération conservait le design des premiers AirPods, sortis en 2016, les AirPods 3 devraient profiter d’un véritable ravalement de façade. Ils seraient d’abord dotés de tiges bien plus courtes, s’inspirant du design des AirPods Pro.

En octobre 2020, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg généralement bien informé sur les produits d’Apple, indiquait ainsi que les AirPods 3 profiteraient d’un design revu et corrigé, largement inspiré des modèles haut de gamme : « le design des AirPods d’entrée de gamme sera similaire à celui des AirPods Pro actuels, avec une tige plus courte et des embouts qui peuvent être remplacés ». Depuis, tous les bruits de couloir pointent vers les mêmes informations. En novembre 2020, l’analyste Ming-Chi Kuo, du cabinet TF International Securities, indiquait lui aussi que le design des AirPods 3 serait similaire à celui des AirPods Pro.

En début d’année, c’est le site 52Audio qui a mis en ligne une photo présentant ce qui semble être les futurs AirPods 3. On peut y découvrir des écouteurs avec un design effectivement très proche de celui des AirPods Pro. Néanmoins, quelques différences persistent, notamment sur l’emplacement des grilles noires d’évent et de microphones, à l’extérieur des écouteurs. Le boîtier quant à lui serait plus large que haut, à l’instar des écouteurs haut de gamme du constructeur. Pour l’heure, il ne s’agit néanmoins que de rumeurs et rien n’indique qu’il s’agisse véritablement des AirPods 3. Surtout qu’un élément manque à l’appel sur la photo : les embouts en silicone.

Des AirPods 3 avec un format intra-auriculaires

Alors qu’Apple ne proposait jusqu’à présent le format intra-auriculaire que sur ses écouteurs haut de gamme, les AirPods Pro, la firme pourrait basculer ses écouteurs plus accessibles également vers ce format. Exit donc le format ouvert hérité des EarPods, les écouteurs filaires de la marque. Les AirPods 3 seraient ainsi dotés d’embouts en silicone à insérer au sein du conduit auditif, proposant ainsi une vraie isolation passive.

L’information nous vient encore une fois de Mark Gurman qui indiquait que les embouts des AirPods 3 pourraient être remplacés. Ce format intra-auriculaire est bel et bien visible sur les visuels mis en ligne par le site dBrand, spécialisé dans les coques et les revêtements en vinyle pour les appareils high-tech. Mi-septembre, il a publié l’image d’une coque pour le boîtier des AirPods 3 au design, là aussi, particulièrement similaire à celui des AirPods Pro.

On ignore si Apple reprendra le principe des évents, déjà utilisés sur les AirPods Pro, qui permet de réduire la gêne et l’effet bouchon des embouts en silicone en permettant à l’air extérieur de circuler jusqu’au tympan.

Reste que ce choix pourrait être un frein pour de nombreux consommateurs qui ne supportent pas le format intra-auriculaire. Apple était jusqu’à présent l’un des seuls constructeurs à proposer des écouteurs ouverts avec une qualité audio correcte. En passant au format intra-auriculaire, le constructeur pourrait se priver d’un bon nombre de consommateurs potentiels.

Des AirPods 3 avec des fonctions identiques aux AirPods 2

Du côté des fonctionnalités, Apple ne devrait pas réinventer la roue avec ses AirPods 3. On devrait trouver les mêmes fonctions que sur les précédents AirPods, qu’il s’agisse de la charge sans fil, de l’audio 3D, de l’assistant vocal Siri ou de l’appairage rapide grâce à la puce Apple H1.

Bien que le constructeur pourrait passer ses AirPods 3 au format intra-auriculaire, il ne serait pas question d’intégrer une fonction de réduction de bruit active comme c’est déjà le cas sur les AirPods Pro, le casque AirPods Max ou même les écouteurs Beats Studio Buds. Cette fonction resterait réservée au segment haut de gamme des AirPods.

Il en va de même pour toutes les autres fonctions attendues, espérées ou murmurées depuis plusieurs mois à propos de la gamme AirPods. Si certains bruits de couloir évoquent l’arrivée de fonctions de suivi de santé pour les AirPods, cette fonction devrait être associée aux AirPods Pro 2 et non pas aux AirPods 3.

Une autonomie améliorée sur les AirPods 3

Lors de l’annonce des AirPods 2, en mars 2019, Apple se targuait d’une autonomie améliorée de 50 % pour ses nouveaux écouteurs… mais uniquement pour les appels vocaux. Durant les communications, l’autonomie passait ainsi de 2 heures pour la première version à 3 heures pour la seconde génération. L’autonomie en écoute de musique quant à elle restait inchangée, à cinq heures.

Comme l’indique Mark Gurman, « Apple cherche également à améliorer l’autonomie des écouteurs ». Il faut dire que les cinq heures proposées actuellement par les AirPods 2 sont désormais dans le bas du tableau en termes d’écouteurs sans fil. Les Galaxy Buds 2 de Samsung proposent quant à eux cinq heures d’autonomie, mais avec la réduction de bruit active. Les Jabra Elite 85T proposent une autonomie en mode passif de 7 heures quand les Sony WF-1000XM4 montent jusqu’à 12 heures.

Pour l’heure, on ignore encore quelle sera l’autonomie exacte des AirPods 3, mais il paraîtrait logique qu’Apple cherche à augmenter cette durée aujourd’hui famélique.

Prix et date de sortie des AirPods 3

Comme souvent avec les produits Apple, les premières rumeurs à propos des AirPods 3 ont émergé dès l’annonce de la précédente version, en mars 2019. Initialement, Ming-Chi Kuo tablait sur un lancement des écouteurs dans le courant du premier semestre 2021. Il est finalement revenu sur son information en mars en indiquant finalement que la production des écouteurs ne serait lancée qu’au cours du troisième trimestre, soit entre juillet et septembre, pour une commercialisation à la fin de l’année.

De son côté, Mark Gurman indiquait lui aussi, en mai dernier, que les AirPods 3 sortiraient bel et bien dans le courant de l’année 2021, contrairement aux AirPods Pro 2, qui ne devraient pas voir le jour avant l’an prochain.

Les analystes ne sont toutefois pas infaillibles. Pour Ming-Chi Kuo, les AirPods 3 devaient être annoncés le 14 septembre dernier, au côté des iPhone 13. Comme on l’a vu, il n’en a finalement rien été. Bloomberg se veut plus prudent. En août, Mark Gurman affirmait que la fin d’année serait particulièrement chargée pour Apple avec des annonces tous les mois. Il est donc fort probable que, comme pour les AirPods 2, Apple se contente d’une annonce par communiqué de presse d’ici les fêtes de fin d’année. Il paraît en effet peu probable que la firme manque le coche des courses de Noël pour ses AirPods 3 qui pourraient donc être annoncés en octobre ou en novembre.