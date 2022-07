Apple Watch Series 8 : la mesure de température serait une simple alerte de fièvre

Selon les informations de « Bloomberg », l'Apple Watch Series 8 permettrait de mesurer la température, mais n'afficherait qu'une simple alerte en cas de fièvre, sans données précises.

C’est l’une des nouveautés potentielles de la future Apple Watch Series 8 qui fait le plus parler d’elle depuis quelques mois. Si la prochaine montre connectée d’Apple pourrait garder le même design que la génération précédente, des bruits de couloir répétés suggèrent qu’elle intégrerait une nouvelle donnée de santé : la température.

Alors qu’on s’interrogeait encore récemment sur l’efficacité des algorithmes d’Apple permettant de convertir la température cutanée en température corporelle, il semble, selon le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg, que la firme de Cupertino soit parvenue à intégrer cette mesure dans sa prochaine smartwatch.

Dimanche 3 juillet, dans sa newsletter Power On, le journaliste, a en effet indiqué que « l’Apple Watch Series 8 sera capable de vous dire si vous avez de la fièvre ». Selon ses informations, la fonctionnalité aurait été validée par les dirigeants d’Apple et devrait être intégrée sur les deux prochains modèles de montres haut de gamme, l’Apple Watch Series 8 et la version sportive. En revanche, cette fonction serait absente de la future Apple Watch SE 2022 :

La fonction de température corporelle ne vous donnera pas une donnée précise — comme avec le front ou un thermomètre de poignet, — mais il devrait être capable de vous dire s’il pense que vous avez de la fièvre. Il vous recommanderait alors de parler avec votre médecin ou d’utiliser un thermomètre dédié.

Une simple alerte de fièvre, sans mesure précise

Concrètement, la mesure de la température de l’Apple Watch ne serait pas capable de donner une mesure précise, mais simplement de prévenir l’utilisateur si sa température corporelle est trop élevée. Il faut dire que, depuis plusieurs mois, la question se pose quant à savoir si Apple aura réussi à intégrer un algorithme suffisamment efficace pour convertir la température de la peau — là où est positionnée la montre — en température interne du corps. La peau est en effet bien plus fraîche que l’intérieur du corps en raison de nombreux facteurs parmi lesquels la température extérieure. Dès lors, en intégrant seulement un système d’alerte, l’Apple Watch pourrait réussir à indiquer des cas de fièvre sans se risquer à donner une valeur précise.

En revanche, cela signifie donc qu’il ne sera pas possible de suivre au jour le jour sa température corporelle grâce à un graphique ou une suite de données. Pourtant, outre la fièvre, la mesure de la température corporelle peut être intéressante pour les femmes souhaitant suivre leur cycle menstruel avec des variations de température au moment de l’ovulation.

Il faudra encore patienter quelques mois avant qu’Apple ne présente officiellement ses futures montres connectées. Elles devraient être annoncées officiellement à la fin du mois de septembre, en même temps que les iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max.

