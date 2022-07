AirPods Pro 2 : pas de capteurs santé cette année, Apple privilégierait encore ses montres

Les successeurs des AirPods Pro attendus pour la rentrée ne devraient finalement pas être équipés de nouvelles fonctionnalités santé dès cette année, comme le rapporte le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

Les AirPods Pro 2 sont attendus pour cet automne et devraient enfin proposer une suite aux écouteurs haut de gamme d’Apple, trois ans après leur lancement. Des rumeurs faisaient jusqu’ici état de l’intégration dans cette nouvelle version de fonctionnalités liées à la santé, mais elles ne seraient finalement plus à l’ordre du jour.

Deux fonctions santé finalement laissées de côté

On attendait un suivi de la fréquence cardiaque ou encore une mesure de la température corporelle embarqués dans les futurs Airpods Pro 2. Il n’en serait finalement rien. Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On, les équipes de Cupertino auraient finalement renoncé à les implémenter, en tout cas pour cette année.

« Au cours des derniers mois, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le modèle de cette année aurait la capacité de déterminer la fréquence cardiaque ou la température corporelle d’un porteur. On me dit qu’aucune fonctionnalité n’est susceptible d’arriver dans la version 2022, bien que les deux améliorations aient été explorées au sein de l’entreprise et pourraient arriver un jour. »

La santé, chasse gardée de l’Apple Watch pour l’instant

Cependant, ces fonctionnalités testées n’ont pas pour autant été complètement abandonnées par Apple. Car, selon le journaliste, la mesure de la température corporelle notamment devrait faire partie des nouveautés de l’Apple Watch Series 8 afin de vous informer le cas échéant d’un début de fièvre.

Mais ces AirPods Pro 2 ne seraient pas démunis d’intérêt pour autant. Plusieurs rumeurs récentes émanant de 52Audio font également état d’un probable nouveau boîtier et d’une prise en charge de la qualité Lossless pour la musique. L’arrivée de ce nouveau modèle offrirait également une réduction de bruit active « adaptative » plus poussée, mais avec un design plus ou moins similaire au premier modèle.

