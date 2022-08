N’attendez pas un nouveau design pour l’Apple Watch Series 8

La prochaine montre d'Apple attendue pour la rentrée n'offrirait pas de nouveauté côté design et reprendrait une nouvelle fois la formule des modèles précédents. Apple apporterait simplement quelques modifications à sa gamme pour accommoder l'arrivée potentielle d'un nouveau modèle haut de gamme.

« Le roi est mort, vive le roi », s’exclame-t-on quand la situation change… sans vraiment changer. La prochaine montre connectée d’Apple, la Watch Series 8 n’aurait peut-être pas droit cette année à un tout nouveau design. C’est ce que nous rapporte le leaker ShrimpleApplePro qui nous annonce que la future montre d’Apple continuerait d’arborer le même look que les années précédentes. Tandis que pour la rentrée, Apple ferait une place à un potentiel nouveau modèle haut de gamme.

Il n’y aurait apparemment pas de gros changement pour la nouvelle montre connectée d’Apple en 2022 qui conserverait la même apparence avec des boîtiers qui garderaient la même taille, à savoir 41 ou 45 mm.

Design: sadly it’s staying the same as the series 7 with no design improvement.

The base now doesn’t have titanium anymore.

Aluminum: midnight, starlight, product red, silver

Stainless steel: silver and graphite

The source doesn’t notice any new sensors visually sadly 2/3

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 5, 2022