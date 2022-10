Pochette d’iPad ou support ? Les deux et c’est très pratique

Moft lance une pochette pour iPad capable de se transformer en support grâce à l'utilisation de l'origami.

En voilà une idée de design original. Comment apporter un support à un iPad pour le surélever à l’envi, le tout en gardant le même folio ? C’est l’idée qu’a suivi l’entreprise Moft avec son Snap Float Folio. Constitué de « cuir végétal » (comprendre par là du faux cuir), il offre quatre manières de surélever un iPad Pro, un iPad Air ou un iPad mini, à l’aide d’aimants, ce qui devrait éviter les accidents. Malheureusement, le dernier iPad 10 est exclu de cette liste.

L’intérêt principal du dispositif est qu’il permet de placer la tablette à hauteur des yeux pour s’éviter une position douloureuse pour le dos ou le cou. Idéal pour les travailleurs toujours en déplacement ou pour les étudiants, mais aussi pourquoi pas, pour profiter d’une série dans le train. L’autre avantage par rapport à un support classique, c’est qu’il pèse moins lourd et est plus facile à transporter.

À noter en parlant de poids que vous n’aurez pas le même en fonction du modèle. Le Snap Float Folio pèse 148,5 grammes en mini, 157 g en Air et iPad Pro 11 pouces et 184 g en iPad Pro 12,9 pouces.

Livraison en France possible

Le Snap Float Folio pour iPad Pro 12,9 pouces coûte 72,95 euros, celui pour iPad Pro 11 pouces et iPad Air coûte 62,95 euros et pour l’iPad mini, comptez 41,95 euros. La France fait partie des pays où la livraison est possible. Les frais de port ne semblent pas prohibitifs. Pour la version iPad mini, nous avons obtenu 5,95 euros par exemple. Un clavier Bluetooth est vendu en option à 51,95 euros. Il est disponible sur le moft.us.

