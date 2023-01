Apple était à la bourre pour la sortie de ses Mac M2 Pro et M2 Max

Un indice contenu sur le site officiel d'Apple laisse entendre que les nouveaux Mac mini et MacBook Pro, annoncés ce 17 janvier, auraient normalement dû arriver sur le marché beaucoup plus tôt.

Au travers d’une vidéo de présentation de 18 minutes, Apple dévoilait ce mardi 17 janvier ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sous processeurs M2 Pro et M2 Max, ainsi qu’un nouveau Mac mini équipé de puces M2 ou M2 Pro. On apprend pourtant aujourd’hui que cette vidéo n’aurait (initialement) pas dû être diffusée cette semaine… mais plutôt en fin d’année 2022.

C’est ce qu’indique John Gruber du blog Daring Fireball. L’intéressé a remarqué une anomalie dans l’URL de la vidéo partagée sur le site officiel d’Apple. « Je n’en ferais pas trop, mais j’ai remarqué que l’URL de la vidéo comporte la mention « /2022/ » dans son champ, ce qui me fait me demander si tout cela ne devait pas être annoncé il y a un mois », explique-t-il. MacRumors abonde en ce sens, rappelant que le lancement de ces nouveaux produits avait, à un certain moment, été pressenti pour décembre 2022. Dans ces conditions, Apple aurait donc bien (au moins) un mois de retard sur son planning initial.

Une vidéo éditée pour être partagée, à part, et en décalé ?

Comme le souligne le site spécialisé, d’autres observateurs vont plus loin en indiquant que cette vidéo est peut-être, en réalité, un segment extrait d’un évènement plus important qu’Apple prévoyait d’organiser en octobre ou novembre 2022. Une hypothèse qui n’est pas à écarter alors que des fichiers de réalité augmentée voués aux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ont été de leur côté compilés en octobre 2022… trois mois avant l’annonce de cette semaine.

Huh interesting… 2022 is indeed in the url and the video filename… 🤔 https://t.co/7OLnDWlyjL pic.twitter.com/Q6HZ3JX023 — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) January 17, 2023

Cela étant, Mark Gurman avait indiqué dès septembre qu’Apple laisserait tomber la tenue d’un évènement dédié au Mac en fin d’année. Le journaliste de Bloomberg estimait alors déjà que la firme se contenterait au bout du compte d’annonces plus discrètes, par le biais de communiqués de presse et d’une simple mise à jour de son Store. À peu de choses près, c’est bel et bien ce qui s’est passé au bout du compte.

