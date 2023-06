Apple : Tim Cook s’intéresse de près à ChatGPT, mais se veut prudent

Dans une interview en marge de la WWDC, le PDG d'Apple Tim Cook a abordé la question des intelligences artificielles génératives. Il déclare utiliser lui-même ChatGPT, mais se veut prudent, abordant notamment la question de la législation.

Tim Cook a fait le tour des médias pour faire la promotion de la WWDC 2023 et du casque de réalité mixte Apple Vision Pro. Mais la grande thématique de cette année, c’est aussi l’intelligence artificielle, et en particulier celles capables de générer du texte et des images. La chaîne américaine ABC a pu poser quelques questions à Tim Cook sur le sujet durant son émission Good Morning America.

Pour aller plus loin

Tim Cook, 10 ans de réinvention d’Apple et de lui-même

Apple n’a pas (encore) d’IA à la ChatGPT, mais a tout de même de l’IA

Tim Cook a tenu à rappeler qu’Apple travaille déjà avec de l’intelligence artificielle dans ses produits. Mais comme il le rappelle, tout le monde n’associe pas les fonctionnalités proposées par Apple dans ses produits comme de l’IA.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Il fait toutefois la distinction entre les algorithmes qu’on trouve partout dans les iPhone, iPad, Mac, etc. avec ceux qui permettent de générer du texte ou des images. Le PDG d’Apple reconnaît que les modèles de langage (GPT-3.5 ou GPT-4 par exemple) « sont très prometteurs », sans pour autant mentionner explicitement OpenAI ou encore Google avec Bard.

Tim Cook se positionne en faveur d’une régulation des IA génératives

Tim Cook précise cependant qu’il est important d’être « très réfléchi dans le développement et le déploiement de ces modèles parce qu’ils peuvent être si puissant que vous vous inquiétez de choses comme la partialité, la désinformation, voire pire dans certains cas. »

L’homme d’affaires s’est dit favorable à la mise en place de garde-fous, à l’instar de personnalités du secteur de l’IA, tirant la sonnette d’alarme. Il appelle par ailleurs les entreprises à « prendre leurs propres décisions éthiques », arguant que « la réglementation aura du mal à suivre les progrès réalisés dans ce domaine parce qu’il évolue si rapidement ».

Apple s’intéresse de près à ChatGPT

Le PDG de l’entreprise a déclaré utiliser ChatGPT et s’est dit enthousiaste à propos du chatbot d’OpenAI : « c’est quelque chose que nous examinons ici de près à l’Apple Park ». Considérer qu’Apple est « en retard » sur l’IA serait dur : l’entreprise vend davantage de produits matériels plutôt qu’éditer des services en ligne. Mais la force des choses fait que l’entreprise est obligée de se pencher sur la question.

Une déclaration qui se vérifie dans les recrutements d’Apple. On apprenait il y a quelques jours que la firme recrute des ingénieurs spécialisés dans l’IA générative. Difficile de savoir dans quel but, bien que des indices laissent penser qu’Apple voudrait relancer Siri.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !