Apple : entre résilience de l’iPhone et perspectives de hausse des prix avec l’iPhone 15

La rumeur d'une hausse significative du prix de l'iPhone 15 provient de Dan Ives, analyste chez Wedbush. Reconnu pour l'exactitude de ses prévisions concernant Apple, le spécialiste prévoit une augmentation de prix entre 100 et 200 dollars par modèle pour le prochain iPhone.

Dans le monde impitoyable des smartphones, Apple continue de surprendre. Malgré une conjoncture délicate, l’entreprise a annoncé en mai une baisse de seulement 4 % des revenus liés à l’iPhone sur les six derniers mois par rapport à l’année précédente. Une performance remarquable compte tenu de l’état du marché. Une performance qui témoigne de la robustesse et de la loyauté des clients envers la marque à la pomme.

L’iPhone 15 : un prix en hausse ?

L’iPhone 15, dont la sortie est attendue, pourrait cependant connaître une des plus fortes augmentations de prix. C’est l’analyste de Wedbush, Dan Ives, connu pour ses prédictions souvent justes concernant Apple, qui a lancé la rumeur : l’iPhone 15 pourrait connaître une des plus fortes augmentations de prix. En effet, le spécialiste anticipe des augmentations de prix entre 100 et 200 dollars par modèle. L’idée d’acquérir un iPhone de dernière génération à moins de 1100 euros semble s’évanouir. Pour mémoire, l’iPhone 14 était lancé à 1 029 euros pour sa version 128 Go. Huit mois plus tard, son prix a déjà chuté à 829 euros.

Apple pourrait d’ailleurs continuer d’élargir sa gamme en continuant à référencer d’anciens modèles. Actuellement, trois générations d’iPhone sont encore en vente officiellement sur l’Apple Store, où l’on peut trouver des iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE…

Malgré cette potentielle hausse des prix, Dan Ives se montre audacieusement optimiste quant à l’avenir d’Apple. Selon lui, l’iPhone 15 devrait connaître des ventes massives. Par ailleurs, l’activité de services de l’entreprise devrait poursuivre sa croissance.

La croissance des services

Les services d’Apple, c’est une vaste gamme de prestations qui vont du stockage en ligne (iCloud) à l’App Store, en passant par les services de streaming comme Apple TV, Apple Music et Fitness, sans oublier la publicité. Ces services génèrent d’importantes sources de revenus récurrents pour l’entreprise. En 2020, ils ont généré pas moins de 50 milliards de dollars. Cependant, selon les prévisions de Dan Ives, cette somme pourrait doubler et atteindre 100 milliards de dollars en 2023.

Avec une telle performance, la firme de Cupertino continuerait à diversifier ses sources de revenus et à renforcer sa présence sur le marché des services, un secteur de plus en plus stratégique dans l’écosystème technologique.

