Apple voudrait ses propres puces dans ses propres datacenters

Apple travaillerait à concevoir ses propres puces destinées uniquement à ses propres datacenters. L'objectif : être moins dépendant d'autres entreprises et augmenter sa capacité de traitement, alors que l'IA devrait faire son arrivée dans ses produits et services.

Apple voudrait passer à la vitesse supérieure pour ses datacenters

Tout part d’un rapport du Wall Street Journal : selon lui, Apple s’efforcerait à améliorer ses capacités de traitement de données et voudrait être moins dépendant d’autres entreprises pour se fournir en infrastructure. Cela fait déjà quelques années qu’Apple développerait ça en interne, via son projet Apple Chips in Data Center (ACDC, oui oui), débuté en 2018. D’autant plus que de l’expertise, Apple en a : le fabricant conçoit ses propres puces pour ses iPhone, iPad, Mac, Apple Watch. Pour le moment cependant, aucune puce n’a été dévoilée par l’entreprise. Mais Apple pourrait très bien en présenter une lors de sa prochaine WWDC en juin prochain, alors que d’autres annonces autour de l’IA sont attendues.

La puce serveur d’Apple serait davantage axée sur l’exécution de systèmes d’IA, ce qu’on nomme également l’inférence, plutôt que sur l’entraînement. Pour le Wall Street Journal, cela restera la chasse gardée de Nvidia, qui gagne beaucoup d’argent avec ses cartes graphiques vendues pour la mise au point de LLM. Au-delà de l’indépendance vis-à-vis de fournisseur, fabriquer sa propre puce, c’est aussi pour Apple de quoi concurrencer Microsoft, Meta, Google ou encore Amazon. Tous dépensent des milliards de dollars et ont réorienté leurs activités vers l’IA : Apple est le dernier des Gamam à ne pas s’être officiellement lancé dans l’IA générative.

De l’IA, de l’IA, de l’IA : pourquoi Apple a besoin de puissance de calcul

L’idée derrière la tête d’Apple, c’est aussi et surtout d’avoir de plus en plus de puissance de calcul afin d’entraîner et de faire fonctionner des systèmes d’intelligence artificielle générative. On sait qu’Apple travaillerait à ça pour tous ses produits et services, et que de premières annonces seraient faites en juin prochain lors de la WWDC. Autre raison derrière cela : la pression des investisseurs, rapporte le WSJ. Ils veulent de l’intelligence artificielle au vu du progrès des concurrents d’Apple, puisque cela a fait augmenter leur valeur en bourse. C’est d’ailleurs ce qui avait permis à Microsoft de dépasser Apple en valeur en début d’année, à plus de 2 500 milliards de dollars.

Il est donc temps pour Apple de se lancer : « Nous croyons au pouvoir de transformation et à la promesse de l’IA, et nous pensons avoir des avantages qui nous différencierons dans cette nouvelle ère, notamment la combinaison unique d’Apple d’une intégration transparente du matériel, des logiciels et des services », avait déclaré Tim Cook lors d’une conférence auprès des investisseurs.