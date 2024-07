En 2025, Apple résoudrait son principal problème avec les iPhone

Les iPhone 17 et l'iPhone SE 4 marqueraient un tournant majeur pour Apple en 2025 puisqu'ils seraient les premiers à embarquer un modem 5G conçu par la marque à la pomme et non par Qualcomm.

Ce n’est pas vraiment un secret : Apple veut devenir indépendant de Qualcomm pour la 5G des iPhone. Une ambition plus facile à énoncer qu’à réaliser tant il semblait difficile de se passer des modems 5G du géant de San Diego. Or, les iPhone 17 et l’iPhone SE 4 — tous attendus en 2025.

En effet, d’après Ming-Chi Kuo, analyste réputé bien informé et inspiré sur les plans d’Apple, écrit sur X (Twitter) que la firme à la pomme « accélère son éloignement pour être moins dépendante à l’égard de Qualcomm ».

En 2025, deux nouveaux modèles d’iPhone abandonneront les puces 5G de Qualcomm pour adopter les puces 5G internes d’Apple : l’iPhone SE4 (1er trimestre 25) et l’iPhone 17 ultra plat (3e trimestre 25).

Une initiative qui ne serait pas sans rappeler celui des puces Apple M1 à M4 aujourd’hui qui a déjà permis à la marque de se séparer d’Intel sur ses MacBook, ce qui profite désormais aux iPad.

Apple veut avoir toute la maîtrise de ses iPhone

En concevant ses propres modems 5G, Apple se débarrasserait d’un partenariat avec Qualcomm qui représente surtout une épine dans son pied. La pomme a pour ambition de maîtriser autant que possible chaque aspect de la conception de ses iPhone.

Si pour le grand public, ces manœuvres en coulisses ne devraient pas particulièrement se faire ressentir, pour Apple, il s’agit d’un enjeu important pour mieux contrôler ses coûts et ses choix technologiques.

Il y a aussi une histoire de performances : on se rappelle de l’époque où les iPhone pouvaient embarquer un modem Intel ou Qualcomm, sans que l’on sache vraiment lequel sans regarder le numéro du modèle d’iPhone. Et les modems Intel s’avéraient moins performants que ceux de Qualcomm. Apple doit veiller à ne pas faire moins bien à ce sujet.

Notez aussi que normalement, Apple est censé rester le client de Qualcomm au moins jusqu’en 2027 sur les modems 5G. Il serait intéressant de voir les conséquences qu’un tel changement dès les iPhone 17 et l’iPhone SE 4 pourraient provoquer au regard de la relation qu’entretiennent les deux entreprises.

