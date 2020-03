iPad Pro : Apple préparerait quatre modèles pour sa future tablette

Apple a temporairement listé quatre nouvelles déclinaisons d'iPad Pro sur son site chinois avant de les supprimer. On a quand même pu voir que la pomme préparerait deux tablettes de 11 pouces et deux autres de 12,9 pouces avec des versions Wi-Fi et 4G.

En plus de l’iPhone 9 — ou iPhone SE 2 — qui devrait être proposé à un tarif plus accessible que les autres smartphones de la marque, Apple préparerait également un nouvel iPad Pro pour l’année 2020.

Une nouvelle preuve vient corroborer cette information. En effet, comme l’a remarqué le média iPhone in Canada, la marque à la pomme a référencé quatre nouveaux modèles d’iPad Pro dans le manuel d’utilisation d’iPadOS 13 sur son site chinois :

A2228

A2229

A2231

A2233

Les deux premiers numéros de modèle sont catégorisés comme des iPad Pro de 11 pouces, tandis que les deux derniers font état d’une diagonale de 12,9 pouces. Pour chaque taille d’écran, il y a une déclinaison Wi-Fi et une version compatible 4G.

Apple Chine a cependant déjà effacé ces références du manuel d’utilisateur. La piste est toutefois très crédible puisque, rappelons-le, l’iPad Pro « A2229 » avait déjà été aperçu sur les registres de l’EEC (Eurasian Economic Commission).

Conférence décalée à cause du coronavirus

Une conférence d’Apple pour annoncer l’iPhone 9 avait été évoquée pour la fin du mois de mars. On imaginait alors également découvrir le fameux iPad Pro. Toutefois, en raison des risques posés par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), l’événement aurait finalement été décalé à plus tard.

Rappelons qu’Apple a également décalé la conférence WWDC 2020 dédiée aux développeurs pour ces mêmes raisons sanitaires. Reste donc à savoir quand nous pourrions découvrir officiellement les nouveaux iPad Pro, entre autres produits.