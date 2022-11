Les meilleurs écouteurs sans fil de Bose vont devenir encore meilleurs grâce à Qualcomm

Bose va mettre à jour ses QC Earbuds II pour les rendre compatible avec le protocole Snapdragon Sound et leur permettre une transmission audio en qualité CD.

À l’occasion du Qualcomm Summit, organisé cette semaine à Hawaï, l’équipementier a dévoilé sa nouvelle génération de processeurs mobiles, le Snapdragon 8 Gen 2. Mais cette nouvelle puce destinée aux smartphones n’a pas été la seule annonce faite à l’occasion de la conférence d’ouverture du sommet.

Dans le domaine de l’audio, Qualcomm a également profité de l’événement pour faire une annonce de taille liée à son label Snapdragon Sound. La firme a en effet invité Nick Smith, responsable de la stratégie et du développement de Bose, à annoncer un renforcement du partenariat entre Bose et Qualcomm :

Au printemps 2023, nous mettrons à jour les QuietComfort Earbuds II pour permettre le support de Snapdragon Sound. Nous sommes impatient, parce que ça permettra aux écouteurs de prendre en charge l’aptX Adaptive de dernière génération, y compris l’aptX Lossless et l’aptX Low Latency. Ça permettra une connexion plus simple et plus robuste avec des appareils Android haut de gamme.

Les Bose QuietComfort Earbuds II sont les derniers écouteurs sans fil du constructeur américain. Annoncés le même jour que les AirPods Pro 2, ils proposent néanmoins une réduction de bruit active d’excellente qualité, un bon confort de port et une qualité sonore de bon niveau. Néanmoins, comme tous les produits Bose jusqu’à présent, les QC Earbuds II pêchaient notamment par un choix de codecs audio Bluetooth plutôt limité, avec pour seules comptabilités le AAC et le SBC, et ce alors même qu’ils embarquent une puce Qualcomm Sound S5 compatible avec l’aptX. Interrogé à l’occasion du lancement sur la possibilité d’intégrer les codecs aptX de Qualcomm, Kevin Manzolini, responsable de l’ingénierie de Bose, nous avait alors répondu : « Pour l’instant, on utilise toujours les codecs AAC et SBC. Mais on discute beaucoup avec les équipes de Qualcomm au sujet de leurs codecs et la porte reste ouverte ».

Une transmission Bluetooth en qualité CD

La porte était donc à ce point ouverte que Bose va devenir l’un des principaux partenaires de Qualcomm dans les années à venir. Il faut dire que si plusieurs constructeurs de casques et d’écouteurs sans fil proposent déjà le codec aptX classique, rares sont ceux qui vont plus loin, jusqu’à intégrer de l’aptX Lossless, Low Latency ou à labeliser leur produit Snapdragon Sound. Jusqu’à présent, seuls quelques écouteurs — comme les NuraTrue Pro, les LG ToneFree T90Q, les Xiaomi FlipBuds Pro ou les Audio-Technica ATH-TWX9 — proposaient une compatibilité avec le protocole Snapdragon Sound de Qualcomm.

Pour rappel, ce label permet aux écouteurs d’assurer une compatibilité optimale, lorsqu’ils sont connectés à un smartphone lui-aussi labelisé Snapdragon Sound. Cela permet notamment une transmission du signal sonore en Bluetooth en qualité CD, c’est-à-dire jusqu’à 16 bits à 44,1 kHz, avec un débit de 1 Mbps.

À l’occasion du Qualcomm Summit, Nick Smith a également annoncé que Bose ne comptait pas s’arrêter à cette seule mise à jour : « Par ailleurs, Bose apportera le Snapdragon Sound à ses prochains produits ». Il faudra cependant patienter jusqu’au printemps prochain pour découvrir comment cette intégration du protocole de Qualcomm sera faite sur les QC Earbuds II.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.