Bbox 4K et BBox Miami : Android 8 arrive avec une nouvelle interface

Bouygues Telecom a annoncé le déploiement d'une mise à jour importante pour ses Bbox Miami et Bbox 4K. Elle apporte une nouvelle interface et un passage à Android 8 Oreo.

Une mise à jour majeure d’un appareil est toujours bonne à prendre, même si la nouvelle version se révèle être un peu vieille. Bouygues Telecom a annoncé sur son site le lancement du déploiement d’Android 8 Oreo pour les Bbox Miami et 4K.

Cette version d’Android a été lancée en 2017, et a été remplacée depuis par Android 9 Pie et par le bien plus récent Android 10, tout juste porté pour Android TV à la fin de l’année 2019.

En plus de cette mise à jour majeure, la nouvelle version du système apporte un changement important de l’interface.

Un nouveau menu TV a été déployé sur les Bbox Miami et les Bbox 4K 📺 Désormais, bénéficiez d'une expérience plus fluide et plus riche qui facilite l’accès aux programmes, aux services et aux applications. Plus d'infos ⬇️ — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) January 7, 2020

Une nouvelle navigation TV

Bouygues Telecom fait la liste de plusieurs nouveautés et évolutions pour le logiciel de ses box TV.

Voici la liste :

une navigation simplifiée et optimisée

un seul et unique menu pour retrouver l’ensemble de vos services (replay, abonnements, applications, enregistrements…)

toutes les informations sur vos programmes (acteurs, résumé, contenus similaires, etc.) facilement accessibles via les fiches infos

vos services (contrôle du direct, enregistrement, lire du début pour les clients Bbox Ultym…) disponibles facilement avec la touche OK

l’Assistant Google plus efficace pour vos recherches de programmes, replay… avec de nouvelles fonctionnalités

et toujours la fonction Chromecast intégrée pour diffuser les contenus de votre smartphone sur grand écran.

L’opérateur a annoncé que cette mise à jour sera automatiquement téléchargée la nuit, entre 1h et 4h du matin, et que son installation peut durer jusqu’à 30 minutes. Bouygues Telecom semble donc avoir fait en sorte de minimiser la gêne lors de l’arrêt du fonctionnement de la box pendant ce processus.

Le déploiement va se faire par vagues, jusqu’à la fin du mois de février 2020.