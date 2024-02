La plus incroyable des voitures électriques dévoile enfin son prix et ses performances hallucinantes

Dévoilée l'an dernier, la Yangwang U9 ne nous avait pas encore tout dit à son sujet. La supercar électrique de tous les superlatifs nous dévoile son prix définitif, ainsi que ses performances incroyables.

Si vous ne connaissez pas encore Yangwang, préparez-vous à en entendre beaucoup parler au cours des prochains mois. Pour mémoire, il s’agit d’une jeune marque créée l’an dernier, qui n’est autre qu’une filiale ultra haut de gamme du constructeur chinois BYD. D’abord uniquement présente en Chine, cette dernière arrive en Europe à l’occasion du salon de Genève avec son incroyable U8, que nous avons pu essayer.

Une supercar folle

Mais ce n’est pas tout. En parallèle de ce gigantesque U8, un énorme 4×4 hybride capable de tourner sur lui-même et de flotter, elle a également dévoilé l’an dernier une supercar. Cette dernière porte le nom de U9 et affiche des performances tout simplement incroyables. Cependant, la firme chinoise basée à Shenzhen n’avait jusqu’alors pas encore voulu tout dire à son sujet, gardant encore quelques secrets. Mais voilà qu’elle est prête à être un peu plus loquace.

Le site Car News China relaie la conférence récemment organisée par le constructeur, durant laquelle ce dernier a donné quelques informations supplémentaires. On apprend notamment que la supercar électrique est en mesure de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,36 secondes. À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid ne demande que 2,1 secondes pour réaliser le même exercice. La sportive chinoise annonce également pouvoir faire le 400 mètres départ arrêté en 9,78 secondes.

Et cela, on le doit notamment à ses quatre moteurs électriques, soit un dans chaque roue, développant 240 kW, chacun, soit 326 chevaux environ. Ce qui donne un total de 960 kW, soit 1 305 chevaux environ pour un couple de 1 200 Nm. Avec ces chiffres, pas étonnant que la supercar affiche de telles performances. Sa vitesse maximale est quant à elle annoncée à 309,19 km/h, tandis qu’elle aurait réalisé un tour du Shanghai International Circuit en 2 minutes, 17 secondes et 65 millisecondes.

C’est un peu moins rapide que la Nio EP9 mais nettement mieux qu’une Porsche Panamera Turbo thermique ou qu’une BMW M5, qui demandent quelques secondes de plus pour le même exercice. Espérons que Yangwang emmène un jour sa U9 sur le Nürburgring, afin qu’elle se frotte au Porsche Taycan, récemment devenue la voiture électrique la plus rapide sur le circuit, devant la Model S Plaid.

Un prix hallucinant

Jusqu’à présent, le constructeur chinois ne nous avait pas encore donné de réelle indication sur le prix de sa sportive, que nous avons pu découvrir en avant-première quelques semaines plus tôt. Mais voilà que l’on en sait désormais plus, alors que Car News China annonce un ticket d’entrée à partir de 1,68 million de yuans. Ce qui équivaut à environ 215 438 euros selon le taux de change actuel.

Un tarif qui devrait être revu à la hausse si elle arrivait un jour en Europe, et qui est bien plus élevé que celui de la Model S Plaid, vendue 828 900 yuans en Chine, et équivalent au Porsche Taycan Turbo (1 518 000 yuans).

La sportive, qui devrait rivaliser avec la GAC Aion Hyper SSR et la Rimac Nevera, entre autres, embarque une batterie Blade développée par la marque. Récemment primée, cette dernière adopte la technologie LFP (lithium – fer – phosphate) et affiche une capacité de 100 kWh. Elle permet à la Yangwang U9 de parcourir environ 700 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 595 kilomètres avec l’homologation WLTP.

La puissance de charge devrait atteindre les 500 kW, ce qui nécessite une borne telle que celle de Nio ou cette récemment dévoilée par Huawei, qui délivre 600 kW. Seulement 10 minutes seraient nécessaires pour passer de 10 à 80 %, grâce notamment à l’architecture 800 volts de la voiture. Comme le Denza D9 (d’une autre sous-marque de BYD, lui aussi récemment essayé), cette dernière possède deux ports de charge afin d’accélérer encore la procédure. La voiture est également dotée d’une suspension révolutionnaire, qui lui permet de sauter et de tourner sur place.

La date des premières livraisons n’a pas encore été annoncée, mais il faut s’attendre à voir arriver la Yangwang U9 sur les routes de Chine dès le milieu de cette année. En parallèle, la firme prépare le lancement de sa berline U7 pour mieux concurrencer Tesla.