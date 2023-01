Attention, votre montre Fitbit sera plus limitée dans quelques mois

Fitbit a annoncé qu'à partir du 31 mars prochain, il ne sera plus possible d'utiliser les application Deezer et Pandora sur ses montres connectées, même celles qui le permettaient jusqu'alors.

Avec ses dernières montres connectées, les Versa 4 et Sense 2, Fitbit avait déjà fait l’impasse sur certaines fonctions pourtant présentes sur les modèles précédents. Impossible ainsi d’utiliser les montres pour contrôler la lecture de musique. Impossible également d’y installer les applications tierces des plateformes de streaming de musique.

Désormais, pour clarifier les choses, Fitbit a annoncé une mise à jour de ses Fitbit Sense, Fitbit Versa 2 et Fitbit Versa 3, comme le rapporte 9to5Google. Dans le détail, la firme détenue depuis 2021 par Google indique dans un mail qu’à compter du 31 mars prochain, il ne sera plus possible d’utiliser les applications Pandora et Deezer sur ces trois montres connectées. « Vous ne pourrez plus télécharger les stations Pandora ou ajouter des playlists Deezer à votre appareil, ni jouer un morceau que vous avez précédemment téléchargé », indique le mail envoyé par Fitbit.

Si Pandora n’est pas disponible en France, mais seulement aux États-Unis, Deezer est une plateforme de streaming française particulièrement utilisée dans l’Hexagone, puisqu’elle se place juste derrière Spotify en termes d’utilisateurs, devant Amazon Music, YouTube Music et Apple Music.

Seul Spotify reste disponible

Cette possibilité d’écouter de la musique directement depuis sa montre, sans avoir à prendre son smartphone avec soi lorsqu’on part s’entraîner, était prise en charge depuis plusieurs années. De son côté, Deezer communique par ailleurs sur la disponibilité de son application sur les montres Fitbit et propose même trois mois offerts à Deezer Premium pour les utilisateurs de montres Fitbit.

Cette décision de Fitbit fait non seulement suite à l’abandon des fonctions musicales sur ses deux dernières montres, mais également à la fin de la possibilité de transférer des fichiers musicaux depuis l’an dernier. Fitbit continue cependant à orienter vers Spotify pour la musique en streaming, notamment sur la fiche produit de la Fitbit Sense : « Téléchargez des centaines d’apps pour le fitness, le sport et le divertissement, de Uber à United Airlines en passant par Spotify et TRX ». Rappelons par ailleurs que les Fitbit Sense 2 et Versa 4 ne permettent pas quant à elles de télécharger des applications tierces.

Fitbit n’a pas donné d’explications quant à la fin de la prise en charge des deux applications de streaming de musique sur ses modèles précédents.

