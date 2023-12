Ford nous prouve que les voitures électriques sont plus pratiques que les thermiques avec cette solution ingénieuse

Ford vient de publier un brevet pour une étonnante solution afin de rendre l'une de ses voitures électriques, le F-150 Lightning, encore plus pratique. Il s'agit d'une grande boite de stockage installée dans le coffre avant (le frunk), qui offre de nombreuses fonctionnalités.

Depuis quelques jours, le Tesla Cybertruck ne cesse de faire la une de l’actualité, puisque le constructeur a enfin démarré ses livraisons. Et forcément, le pick-up électrique fait beaucoup parler de lui, pour ses caractéristiques techniques impressionnante et sa conception très particulière. Et ce nouveau coup de projecteur sur la firme américaine ne plaît évidemment pas à ses rivaux.

Une solution maligne

C’est par exemple le cas de Ford, qui commercialise déjà depuis quelques années son F-150 Lightning, l’un des principaux concurrents du Cybertruck. Et forcément, il ne voit pas d’un très bon œil l’arrivée sur le marché de l’utilitaire futuriste, alors que la presse et le public ne cessent de comparer les deux. Et visiblement, la firme basée à Dearborn en a un peu assez et veut prouver sa supériorité une bonne fois pour toutes.

C’est ainsi qu’elle vient tout juste de publier un tout nouveau brevet, visible sur le site de l’USPTO, le bureau américain en charge d’enregistrer ces derniers. Mais de quoi s’agit-il ? Sur les premiers croquis, on aperçoit ce qui ressemble à un grand bloc, qui prend place à l’avant du pick-up électrique, au niveau du coffre aussi connu sous le nom de frunk. Et quel est l’intérêt ? En fait, il y en a plusieurs, vous allez voir.

Le site américain Electrek nous donne en effet quelques informations supplémentaires sur ce dispositif étonnant. En fait, il s’agit d’une plateforme amovible, qui s’installe dans la partie avant du véhicule et qui est totalement invisible lorsque ce dernier roule. Mais c’est une fois à l’arrêt que cela devient vraiment intéressant. Car il est possible de déployer cet élément, pour poser des choses dessus, tout simplement.

Et les usages sont divers et variés. Et pour cause, cela peut servir pour bricoler si le cœur vous en dit, ou pique-niquer, car cette plateforme est idéale pour le camping. Il faut se rappeler que le pick-up électrique est aussi équipé de la charge bidirectionnelle. Ainsi, il sera possible de poser une bouilloire ou une machine à café et de la brancher pour se faire un petit-déjeuner sur ce qui peut donc aussi servir de table.

Pas pour tout de suite

Pour les professionnels, cet élément peut également servir à présenter des produits d’une manière originale ou de faire des démonstrations en tout genre, et notamment de cuisine. Bref, tout est possible ou presque avec cette idée maligne. De plus, et à en voir les dessins de la marque, cet élément peut aussi s’ouvrir puisqu’il est doté d’un grand tiroir. Ce qui permet de stocker toutes sortes d’objets. Equipé de cette manière, le frunk conserve toujours sa fonction première.

Le brevet montre également que le dispositif est couplé à une barre lumineuse, qui permet de l’utiliser même en pleine nuit. Ce qui est particulièrement utile pour ceux qui partent camper dans des zones reculées. Reste désormais à savoir si cette technologie sera un jour proposée aux clients. Car il faut savoir que le dépôt d’un tel document ne signifie pas toujours que l’innovation en question verra le jour. Or, Ford n’a fait encore aucune annonce officielle pour le moment.

Cette idée serait-elle aussi une manière de faire un pied-de-nez à Tesla ? Sans aucun doute. Car on se rappelle que le frunk du Cybertruck est très décevant, même si sa capacité totale n’a pas encore été annoncée par le constructeur. Pour mémoire, celui du F-150 Lightning ne fait pas moins de 400 litres, lui permettant de dépasser le Rivian R1T avec 314 litres. D’autant plus que le pick-up à l’ovale bleu est aussi doté d’une grande benne de 1 495 litres.

S’il n’est pas encore vendu en France, celui-ci est disponible depuis peu en Suisse, après avoir fait son arrivée en Norvège quelques mois plus tôt. Rival du Hummer EV, ce dernier est en mesure de tracter une caravane de 2,7 tonnes, au détriment de l’autonomie qui fond alors comme neige au soleil, malgré sa batterie de 130 kWh.