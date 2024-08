Pourquoi Ford prend trois décisions radicales dont l’annulation d’une voiture électrique très attendue

Après avoir décidé d’abandonner son objectif d’électrification en Europe, Ford annonce annuler le lancement d’un SUV électrique à trois rangées (7 places) prévu pour 2027. De plus, la firme à l’ovale bleu veut réduire ses investissements dans cette motorisation, bien que plusieurs modèles sont tout de même prévus.

Si les voitures électriques affichent une part de marché en hausse au fil des années, tout n’est pas rose non plus, bien au contraire. En effet, les ventes accusent une légère baisse en Europe depuis quelques mois, alors que la demande globale chute.

Ford fait machine arrière

En cause notamment, la baisse des aides financières comme le bonus écologique, qui dissuade de nombreux automobilistes. Car ces derniers estiment que les autos zéro-émission (à l’échappement) coûtent encore bien trop cher. Et ce même si le prix de ces dernières a tendance à chuter, et que cela devrait encore continuer au cours des prochaines années. Résultat, de nombreux constructeurs ont décidé de ralentir la cadence, à l’image de Ford. Ce dernier a récemment annoncé renoncer à son objectif de vendre uniquement des véhicules électriques en Europe d’ici à 2030.

La firme américaine a en effet beaucoup de mal à vendre ses BEV (battery electry vehicules, voitures électriques à batterie), que ce soit sa Mustang Mach-E ou encore son nouvel Explorer. Sa division Model e perd beaucoup d’argent, ce qui a obligé le constructeur à prendre des mesures drastiques. C’est ce qu’il annonce dans un communiqué tout juste publié. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Ford ne fait pas les choses à moitié. Ce dernier annonce avoir pris la décision d’annuler purement et simplement le lancement de l’un de ses futurs modèles.

Ford Explorer

Il s’agit d’un SUV sept places à trois rangées, qui était initialement prévu pour 2027 et qui aurait dû rivaliser avec les Kia EV9 et autres Peugeot e-5008, entre autres. Le nom de ce nouveau venu, tué dans l’œuf, n’avait pas encore été révélé, de même que ses caractéristiques techniques. Mais quelle est la raison de cette décision, pour le moins radicale ? Ford justifie cette dernière par les coûts élevés de production, et notamment en ce qui concerne la batterie. Pour mémoire, cette dernière peut représenter 40 % du prix total d’une voiture électrique.

Et il aurait été impossible de faire trop grimper le prix pour compenser ces coûts, comme l’explique la firme à l’ovale bleu. Cette dernière indique que « les consommateurs de véhicules électriques d’aujourd’hui sont plus soucieux des coûts que les premiers utilisateurs, considérant les véhicules électriques comme un moyen pratique d’économiser de l’argent sur le carburant et l’entretien ». Selon elle, les acheteurs d’aujourd’hui ne sont pas prêts à dépenser des sommes trop importantes pour acheter une voiture électrique.

Des investissements en baisse

De plus, l’objectif de Ford était que ce futur véhicule soit rentable en l’espace d’un an, or, le constructeur sait d’ores et déjà que ce ne sera pas le cas. Ce qui explique également en partie l’annulation de ce projet. Cependant, si la firme veut mettre l’accent sur l’hybride rechargeable, malgré ses dangers pour l’environnement, elle ne veut pas annuler tous ses projets autour de l’électrique. Outre le Capri récemment dévoilé ainsi que le Puma EV attendu pour l’an prochain, la firme va aussi lancer un modèle utilitaire en 2026.

Un pick-up électrique sera également dévoilé dans le courant de l’année 2027, alors qu’il aurait dû voir le jour un peu plus tôt. En parallèle, Ford annonce vouloir réduire fortement les investissements dans cette motorisation, puisque ces derniers devraient passer de 40 à 30 % des investissements totaux de Ford. La firme américaine basée à Dearborn veut désormais mettre l’accent sur les modèles hybrides rechargeables. Et ce même si ces derniers devraient être interdits à la vente en Europe à partir de 2035. Mais quelques mois plus tôt déjà, Martin Sander, directeur général de Ford Europe avait déjà déclaré que si la demande pour les PHEV augmentait, des mesures seraient prises.

C’est donc vers ce cap que s’oriente le constructeur, qui continue en parallèle de développer ses technologies de conduite autonome, entre autres. En parallèle, Ford a mis en place une équipe spécialisée en Californie, afin de développer une architecture conçue pour des modèles électriques plus abordables, avec des coûts de production réduits. De quoi lui permettre de mieux rivaliser avec la concurrence chinoise, qui est également de plus en plus forte et qui tend à tirer les prix vers le bas.